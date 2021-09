Retorno fashion e atemporal

Quando você imaginaria que as calças jeans queridinhas do momento seriam aquelas que sua mãe, pai ou até mesmo você vestiram nas décadas de 1980 e 1990? Pois bem, elas retornaram à moda. Os modelos mom, dad e baggy estão enchendo as araras das lojas. Em comum, todas possuem cintura alta, mas cada uma tem sua particularidade. A mom recebeu esse nome porque remete a usada pelas mães nos anos de 1990. Confortável, possui corte reto e folgado na região do quadril. A dad foi batizada assim porque usa o guarda-roupa masculino como inspiração. Possui a modelagem mais ampla de todos os três modelos usados neste editorial. O seu corte reto consegue manter as pernas bem folgadas. A baggy fez sucesso na década dos anos de 1980 graças ao quadril mais soltinho seguido pelo afunilamento nas pernas e comprimento curto. Independente de quando surgiram, elas mostram que sobreviveram bem ao tempo.

Fotos Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) Produção de Moda Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Modelo Leideane Oliveira (@umaleidee) Todos os looks são da Riachuelo (@riachuelo), exceto o tênis colorido que é da Renner (@lojasrenner)

Equilíbrio:

Praticidade e sensualidade podem andar juntas. Investimos no modelo mom combinado a um top cropped, para dar um toque sensual, e a jaqueta com pegada noventinha acrescenta estilo ao visual.

De volta aos 80's:

Fazendo jus à época em que surgiu, usamos a calça baggy para compor um look com cara oitentinha. Com direito a top neon, mais camisa com estampa de grid e pochete. Para arrematar: tênis vermelho e argola divertida.

Total comfy:

O modelo dad conquistou seu lugar ao sol pelo conforto de sua modelagem generosa. Pensando nisso, compusemos uma produção total jeans com forte influência do vestuário masculino E com um ponto de cor no tênis.liveira (@umaleidee) Todos os looks são da Riachuelo (@riachuelo), exceto o tênis colorido que é da Renner (@lojasrenner)