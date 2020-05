Retratação - Domingão do Faustão

O CORREIO errou ao publicar a foto de Renato Moreira de Lima como sendo do produtor Renato Oliveira Cardoso na reportagem "Ex-funcionário do Domingão do Faustão processa a TV Globo", no dia 14/10/2019. Por engano, o CORREIO publicou a foto em uma notícia que anunciava que o ex-funcionário da Rede Globo, chamado Renato Oliveira Cardoso, que foi funcionário do Domingão do Faustão, atração dominical da Globo, processou a emissora. A foto de Renato Moreira de Lima foi publicada na reportagem e compartilhada nas redes sociais. O CORREIO lamenta o ocorrido e pede desculpas a Renato Moreira de Lima. A reportagem já foi corrigida.