Retrato do amor

Dia das mães está aí e nada como celebrar essa data especial com uma campanha inspiradora como essa da marca Corello (shop.corello.com.br) que tem como mote “Eu me espelho em você”, evidenciando momentos especiais entre mãe e filha. O vixe amou o retrato da família baiana Massena, com a mãe Maria e as filhas, Suelen e as gêmeas Suzana e Suzane. Em tempo: todas com looks bem minimalistas ressaltando bem os calçados bafônicos

Achadinho

O jeans está em alta na moda e rola sentimento arrematar qualquer peça no estilo, inclusive, usar um look completinho composto por itens com essa pegada. Que tal apostar no corset em denim, garimpado na Zara (zara.com.br), para você começar a pensar na sua produção arrematadora? Custa R$ 199

Comfy e colorido

O tamanco é aquela peça fácil e confortável para quem curte um visu sem muito trabalho. Afinal, rapidinho você veste o calçado e já pode bater muita perna por aí. Dica de stylist: elege um modelo com uma cor bem vibrante, como essa aposta da Ana Capri (anacapri.com.br), e o look do dia está garantido. Preço: R$ 99,9.

De impacto

Os fashionistas que amam um acessório de efeito, olhos abertos para os suspensórios arrematados no e-commerce da Amazon (amazon.com.br) e que ainda são amigos do bolso, você descola a peça por R$ 14,99. Aproveita e monta um look P&B bem lacrativo no estilo tomboy.

Clássica poderosa

Se você está a fim de adquirir uma calça de alfaiataria bacana vai em um brechó. Modelitos antiguinhos são os mais interessantes esteticamente, sem falar que são baratos e politicamente corretos. Está a fim de uma para chamar de sua? Olha só esse modelo social que você adquire na lojinha virtual da Repassa (repassa.com.br). Preço R$ 19 e veste P

Eles em cena

Boys descolados, hora de investir em uma terceira peça para deixar a produção em dia com a informação de moda. A dica é optar por um colete com shape fashion e utilitário, como essa peça que você consegue achar no Mercado livre (mercadolivre.com.br). Ela se diferencia pela cor cinza e tira o look, imediatamente, do status básico. Custa R$ 143,52





Nota 10: Uma dupla de amigos foi tomar o desjejum em um café charmoso da cidade e a dona da casa surpreendeu os clientes habituais com um delicado bolo de cortesia

Nota 0: Um casal foi jantar em uma pizzaria e acabaram chamando atenção das pessoas, porque iniciaram uma briga feia, com direito a gritos, ignorando o lugar público