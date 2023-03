Retroescavadeira avaliada em R$ 500 mil é recuperada em Camaçari

Uma retroescavadeira, avaliada em R$ 500 mil, furtada da Prefeitura Municipal de Vera Cruz foi recuperada, na sexta-feira (17), em Camaçari, por uma equipe da 24ª Delegacia Territorial (DT) daquele município da Ilha de Itaparica, durante ação conjunta com a Polícia Militar.

O furto aconteceu no último dia 13, em um terreno da prefeitura. De acordo com o titular da unidade policial, delegado Leandro Mascarenhas, algumas pessoas envolvidas na ação delituosa já foram identificadas. “Oitivas estão sendo realizadas e as investigações prosseguem para desarticular o esquema criminoso”, informou.

O maquinário, adquirido pelo poder público municipal no ano passado, será restituído à prefeitura de Vera Cruz. Quem tiver informações que auxiliem na apuração e identificação de todos os envolvidos no crime, pode colaborar com o trabalho da polícia ligando para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no 181. Não precisa se identificar, o sigilo é garantido.