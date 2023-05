Reunião com rodoviários teve tom otimista, afirma Prefeitura de Salvador

Nesta terça-feira (23), representantes dos rodoviários se reuniram com o prefeito Bruno Reis na prefeitura de Salvador. O encontro serviu para que a classe apresentasse suas reivindicações ao prefeito, mas acabou sem acordo.

O encontro, marcado para as 16h30, começou com uma hora de atraso, às 17h30, e acabou por volta de 19h10. Além de Bruno Reis e dos rodoviários, participou da reunião a Secretaria Municipal De Mobilidade, que já vinha dialogando com rodoviários para tentar evitar a greve, prevista para iniciar nesta quinta-feira (25).

Ao CORREIO, o vereador e presidente licenciado do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Hélio Ferreira, afirmou que a reunião foi eficaz para que a classe manifestasse os tópicos exigidos. “A nossa reunião foi para mostrar nossa insatisfação, o entrave que está, o impasse dos pontos de pauta que nós temos, e solicitar ao prefeito que chame os empresários em responsabilidade para que amanhã no tribunal possam fazer uma proposta”, disse.

Outro encontro entre foi agendado para amanhã, 24, às 10h, no Tribunal Regional do Trabalho, entre os rodoviários e donos de empresas de transporte. Até então, a greve está mantida.

“Esse é um momento em que a gente precisa ter nossos direitos garantidos. A gente não pode deixar de fazer a nossa luta por causa de avaliações ou do problema do transporte. Nós temos que ter nossa sobrevivência. Precisamos pagar nossas contas, fazer o nosso mercado, e tudo isso aumenta todo mês, mas existe uma defasagem nos nossos salários”, declarou Hélio Ferreira.

Em nota, a Prefeitura de Salvador afirmou ter percebido avanços nas negociações, que, segundo ela, também foram manifestados pelo sindicato dos rodoviários. “A gestão municipal afirma que está otimista de que vai ocorrer um acordo na reunião a ser realizada na manhã desta quarta-feira (24), na sede do TRT-5, entre a categoria e o sindicato empresarial”, completa.