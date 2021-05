Reunião de Friends ganha primeiro trailer completo; assista

A espera, finalmente, acabou para os fãs de "Friends": saiu na tarde de hoje o primeiro trailer completo da reunião do elenco da clássica série, que esteve no ar entre 1994 e 2004 e gerou uma legião de fãs através dos anos.

A prévia foi liberada pela HBO Max, responsável pela produção do reencontro entre Jennifer Aniston, Matt Le Blanc, Matthew Perry, Lisa Kudrow e Courteney Cox, que interpretaram os cinco amigos que conquistaram toda uma geração.

No vídeo, é possível ver o elenco conversando na réplica do cenário onde gravaram boa parte da produção, além de também ser possível ver as participações especiais de atores que também integraram a sitcom, como Tom Selleck, que esteve nas primeiras temporadas.

O especial será exibido pela HBO Max no dia 27 de maio.