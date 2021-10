Reunião pode definir volta das aulas 100% presenciais e de torcida nos estádios da Bahia

O governador Rui Costa confirmou que irá se reunir com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta quinta-feira (7) para avaliar a "possibilidade" do retorno às aulas 100% presenciais e do público aos estádios.

"Há chances, estamos avaliando com a Sesab. Os números de internados estão caindo e de contaminados estão estáveis. Amanhã nós vamos avaliar em uma reunião. Não faz sentido liberar público em estádios e manter aulas híbridas", afirmou.

Mesmo com a condição de anunciar a data de retorno das torcidas aos jogos de futebol, o governador repetiu que só será permitida a entrada de pessoas que já receberam duas doses da vacina contra a Covid-19. Esse também será o caso para as festas de Carnaval e Reveillón.

De acordo com os dados da Sesab, ele ainda ressaltou que 738 mil baianos e baianas estão atrasados para a segunda dose da vacina.

“No caso da presença de público nos estádios futebol, é importante lembrar que quando decidirmos a data da liberação, será exigida a comprovação das duas doses da vacina”.

Ainda será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (7), uma lista de convocação de mais 360 professores aprovados em seleção Reda. “Estamos fazendo esse reforço na educação para que não falte professor em nenhuma escola do Estado e garantir o desenvolvimento de nossos estudantes”, afirmou.

Do total de professores que serão convocados, 248 são da Educação Básica, 106 da Educação Profissional e mais seis da Educação Escolar Indígena. Na publicação também sairá a convocação de 13 nutricionistas. Mais informações podem ser acessadas no Portal da Educação.