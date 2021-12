Réveillon Deville tem alta gastronomia, música e diversão para todas as idades

Com a chegada do fim do ano, os soteropolitanos estão em busca do local ideal para comemorar a virada e iniciar 2022 com o pé direito e muito alto astral. Com a proposta de possibilitar um jantar especial para os públicos de todas as idades o Hotel Deville Prime Salvador preparou uma programação, combinada com o melhor da alta gastronomia e tudo isso em Itapuã.

De acordo com o gerente do hotel, Álvaro Garcia, a programação conta com diversas atividades para a família, em uma estrutura completa e com excelente gastronomia, sem deixar de lado todos os protocolos de segurança, para começar o novo ano com boas energias.

“A expectativa para o final de ano e a virada de 21/22 é a melhor possível, com altas ocupações e um clima de celebrações e alívio depois de quase 2 anos bem difíceis. Esperamos que as pessoas aproveitem o relaxamento das restrições anteriores para viajar, reencontrar e reunir amigos e família e celebrar um ano cheio de promessas”, afirma.

A tradicional ceia que marca a noite da virada será assinada pelo chef Rodrigo Rodrigues e acontece das 19h à meia noite, no Restaurante Sabores de Itapuã. O jantar de virada será servido apenas para hóspedes. As opções de bebidas são água, suco, refrigerante, cerveja, vinhos nacionais branco e tinto. Já o entretenimento da noite ficará por conta da música ao vivo (voz e violão) e DJ, que vão animar a festa, além do espaço kids com monitores à disposição dos pequenos, e contagem regressiva para o novo ano.

Quem escolher o Réveillon Deville poderá aproveitar o pacote para hospedagem para o período Ano Novo/Réveillon entre 30 de dezembro e 2 de janeiro de 2022, que inclui hospedagem sem mínimo de noites, para 2 adultos com café-da-manhã e ceia da virada já inclusas, com valor a partir de R$ 2.480,00 + taxas, em acomodação categoria luxo, com opção de parcelamento no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. O pacote promocional garante a gratuidade na hospedagem e jantar, para crianças com até 12 anos na mesma acomodação dos responsáveis.

Mais informações sobre disponibilidade e reservas podem ser consultadas através do telefone (71) 2106-8500 ou pelo 0800 703 1866, (chamada gratuita para todo o Brasil, e com atendimento de segunda a sexta das 9h às 19h - fuso Brasília) ou por WhatsApp no telefone +55 41 3219-4004 (atendimento humano de segunda a sexta das 9h às 19h - fuso Brasília) ou e-mail: reservas.ctr@deville.com.br.



