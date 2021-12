Réveillon do Bailinho recebe Cortejo Afro e Márcia Castro

O Réveillon do Bailinho vai trazer um gosto da maior festa popular do mundo para a virada de ano. O evento, que acontece a partir das 21h do dia 31, terá shows de Cortejo Afro, Márcia Castro e Bailinho de Quinta. O evento acontece no Trapiche Barnabé e será open bar. Os ingressos estão à venda no Sympla. Os valores são de R$ 150 para crianças e R$ 295 para adultos, além de taxas.

As atrações convidadas já são conhecidas do Bailinho de outros carnavais. “Sempre foi uma parceria muito legal e nossas expectativas para o réveillon são as melhores. A gente tá preparando um repertório cheio de axé e alegria, que é o que esperamos para o próximo ano”, diz Veko Araújo, sombreiro do Cortejo Afro.

Na festa, Márcia Castro vai apresentar pela primeira vez as canções do seu novo disco, Axé. Além de músicas inéditas, o show trará clássicos do gênero que inspiraram o disco e marcaram a história do Carnaval. “Adoro a turma do Bailinho! O projeto tem tudo a ver comigo e com a música que curto fazer. Iniciar 2022 com música e nessa companhia é um verdadeiro presente”, conta Márcia.

O Bailinho vai trazer novidades no repertório, com artistas como Duda Beat, Moraes Moreira, Timbalada e mais, todos com arranjo carnavalesco já conhecido do público da festa. “A gente teve tempo para pesquisar novas músicas durante a pandemia e com certeza isso vai trazer um frescor para o show”, explica Thiago Trad, integrante do banda.

A festa vai seguir protocolos sanitários para garantir a segurança do público. Para acesso, será preciso apresentar carteira de vacinação completa e estar usando máscara.

SERVIÇO

O quê: Réveillon do Bailinho

Onde: Trapiche Barnabé

Quem: Bailinho de Quinta, Cortejo Afro e Márcia Castro

Quando: 31 de dezembro (sexta), a partir das 21h

Ingressos: Sympla