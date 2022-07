Revelação do Axé Music, baiano Lucas é confirmado no Fortal

Depois de se apresentar em Orlando (EUA), Lucas retorna ao Brasil direto para Fortaleza (CE), onde faz sua estreia no Fortal. O show do baiano acontece no domingo (24), em um palco localizado no circuito da festa. Por lá, Lucas vai animar o público com um show inédito, com repertório novo que mescla canções emblemáticas do Axé Music, presentes na memória afetiva dos foliões, e releituras de clássicos brasileiros, além das músicas lançadas pelo músico no verão: Deu Liga e Encaixadinho.

É também durante o show que o artista vai lançar uma música, gravada em feat inédito com um artista do Carnaval baiano, que Lucas faz surpresa sobre o nome: “vai ser um feat com um grande artista da Bahia, uma mistura que eu sei que deu liga. A galera do Fortal vai conferir a música em primeira mão”.

O artista, que teve agenda movimentada em julho com shows em Salvador e Estados Unidos, promete uma apresentação eletrizante para a festa: “Estou aqui morrendo de saudade do Fortal, essa festa incrível que marca o calendário do país. São dois anos sem, tenho certeza que vai ser o maior Fortal da história. Fazer parte disso e representar a nova cena do axé music é uma honra. Vai ser um show pra cima, elétrico, bem carnavalesco, digno da energia do Fortal. Um show de trio elétrico em um palco”.