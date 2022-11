Revelações das seletivas de bairros falam de emoção no Afro Fashion Day

Quem viu o sorriso de Monique Reis, 19, ao acabar o desfile do Afro Fashion Day 2022 no Terreiro de Jesus sabia de imediato que havia algo de especial ali. Moradora de Valéria, ela havia vencido a seletiva do Tik Tok em 2021, mas não conseguiu desfilar. Voltou para a seletiva de bairros este ano, venceu e realizou o sonho de estar na passarela mais negra do Brasil.



Monique foi uma das 10 modelos vencedoras das seletivas deste ano, que aconteceram de forma presencial. E uma das 75 que desfilou no Pelourinho em plena véspera do Dia da Consciência Negra.

A passarela que despertou emoção até em modelos mais experientes não tinha como não marcar a memória de quem é mais jovem e se viu com a oportunidade de estar naquele local. Além dela, venceram a seletiva Aelson Santos, Giselle Cristine, Rosângela Morais, Weel Silva, Daiara Ferreira, Denilson Evangelista, Maiara Amorim, Pedro Luz e Felipe Apóstolo.

O mesmo olhar de encanto de Monique estava em Pedro Luz, 18 anos, que desfilou com look montado pelo designer Filipe Dias. Morador do Nordeste de Amaralina, ele revela que resistiu a começar na moda, mas contou com a mamãe, a confeiteira Adriana Oliveira Gomes, para dar o passo inicial após convite do scouter Vini Vasconcelos.

“Não foi algo planejado para minha vida, mas hoje me entrego completamente à moda. Estar aqui é surreal. Não acreditei quando passei, achei que não iria porque tinha muito modelo lindo, maravilhoso. Até me perguntei como foi que escolheram”, afirmou.

Pertinho dele, na Chapada do Rio Vermelho, mora Aelson Alves, 22, outro vencedor da seletiva que está em seu primeiro ano de moda e fez sua estreia em passarelas. “Começar com o pé direito nessa passarela é importante, relevante tanto para o cenário mercadológico quanto representativo. Há uma riqueza em nossa cidade, nossa ancestralidade, nossa história e trazer de uma forma majestosa e veemente para nós é incrível. Moda, passarela, autoestima, bem-estar. Tem sido muito afetuoso estar nesse coletivo”, declarou o rapaz.



Rosângela Alves, 47, viveu uma emoção dupla e desfilou ao lado do filho, Ednei William. Os dois entraram de mãos dadas na passarela, com o look de Sillas Filgueira no bloco Contemporâneo, o último do desfile. “Estar aqui é uma marca de representatividade, de diversidade de corpos e idades. É um sonho realizado”, contou, de mãos dadas com o filhote, após o desfile.

“Só de ter chegado até a final já era uma grande vitória porque mostra que não há idade, corpo ou nada que consiga parar o talento. Basta dar a oportunidade. Com oportunidade, nós podemos brilhar em qualquer hora”, completou.

Direto de Camaçari, Denilson Evangelista desfilou com o look de Bixa Costura, uma das vencedoras do Concurso Cultural Estilista AFD 2022, que fez homenagem a Mestre Moa do Katendê. “Duvidamos o tempo todo da gente, mas essa porta de entrada abre caminhos para a vida que sempre sonhei e sei que começa agora”, disse, emocionado.

Weel Silva, 22, era só emoção. E cansaço também. Além de modelo, ele foi maquiador da equipe liderada por Dino Neto e fez uma verdadeira maratona no dia do desfile. “Muito chique, né? Retornei para a passarela do jeito que sempre quis. De salto, uma bicha preta, maquiada. É muito importante para mim e para outras pessoas como eu”, disse o jovem.



Modelo mais votada na final da seletiva de bairros, a bailarina e estudante Daiara Ferreira, 24, tinha prometido só agradecer e arrasar na passarela ao ser a grande vencedora. Promessa cumprida: e a modelo, moradora da Boa Vista do São Caetano, transbordava emoção ao final do desfile, com o look da Katuka.

Feliz da vida em seu primeiro desfile, Giselle Cristine agradeceu ao axé após o desfile e recebeu o carinho de Lorrane Baas, que assinou o seu look no bloco Contemporâneo. Giselle afirmou que sua presença no Afro Fashion Day marca a preocupação do desfile com a diversidade de corpos.

Mulher gorda, de candomblé, ela agora espera que homens gordos também apareçam em futuras edições. “Isso é importante, a moda é algo que comunica com comportamento e não podemos restringir. Precisamos pensar em todos os corpos”, defendeu a modelo, que é técnica em radiologia e mora no bairro da Federação.

Conheça e siga os modelos. Fotos de Lucas Assis/Afro Fashion Day

- Aelson Alves, 22 (@aelsonalves.santos)

Morador da Chapada do Rio Vermelho. Ator, estudante, artista. Look: Black Atitude. Colar: Fábrica Cultural. Calçado: Melissa Clube.

“Estrear na passarela do AFD é muito significativo e relevante na minha vida profissional. Começar com o pé direito nessa passarela é importante, relevante tanto para o cenário mercadológico quanto representativo”

- Giselle Cristine, 31 (@cristinepenha14)

Moradora da Federação. Técnica em Radiologia. Look: LOURRANI. Brinco: TáBomPraVocê. Calçado: Melissa Clube.

“O Afro Fashion Day é importante, a moda é algo que comunica com comportamento e não podemos restringir. Precisamos pensar em todos os corpos”

- Rosângela Morais, 47 (@ro.morais43)

Moradora do Trobogy. Modelo e atriz. Look: Sillas Filgueira. Colar: Tábompravocê e Brinco: Acervo. Calçado: Melissa Clube.

“Me sinto orgulhosa de estar aqui com meu filho, trazendo diversidade para a passarela mais preta do Brasil”.

- Weel Silva, 22 (@weel_silva)

Morador de Pituaçu. Influenciador, maquiador e modelo. Foi maquiador do Afro Fashion Day, a convite de Dino Neto. Look: Filipe Dias. Calçado: Acervo.

“Retornei para a passarela do jeito que sempre quis. De salto, uma bicha preta, maquiada. É muito importante pra mim e para outras pessoas como eu”.

- Daiara Ferreira, 24 (@_daiaraferreira)

Moradora da Boa Vista do São Caetano. Estudante, modelo e bailarina. Look: Katuka. Brinco: Acervo. Calçado: Melissa Clube.

“Estou muito feliz, muito, muito feliz. Me sinto mais preparada, pronta para algo de bom acontecer. Sou muito agradecida”.

- Denilson Evangelista, 23 (@denilsonevangellista)

Morador de Camaçari. Modelo, artista plástico e empreendedor. Look: Bixa Costura. Óculos: Sonbrille. Calçado: Melissa Clube.

“Duvidamos o tempo todo da gente, mas essa porta de entrada abre caminhos para a vida que sempre sonhei e sei que começa agora"

- Maiara Amorim, 20 (@maiaraamorim_)

Moradora do Luiz Anselmo. Modelo, intérprete e influenciadora. Look: Katuka. Brinco: Acervo. Calçado: Melissa Clube.

“A sensação é surreal e só quero agradecer a Deus, minha família e meus amigos que acreditaram em mim”

- Monique Reis, 19 (@moniquereis__)

Moradora de Valéria. Modelo, artista. Look: Porto. Colar e pulseiras: Dua. Bolsas: Dih Moraes. Calçado: Melissa Clube.

“Estou muito grata. Acredito que é só o começo. Estou com orgulho de mim e das pessoas que me acompanharam e apoiaram. Eu sabia que iria acontecer. Sonhei, pedi e consegui”.

- Pedro Luz, 18 (@pedroluz0)

Morador do Vale das Pedrinhas. Modelo e estudante. Look: Filipe Dias. Calçado: Melissa Clube.

“Trabalho com moda há um ano e pouco, comecei com Vini Vasconcelos, que chegou em mim perguntando se eu queria, resisti, e minha mãe me convenceu, me apaixonei. Hoje não largo mais por nada. Espero que essa seja minha carreira, é meu sonho”.

- Felipe Apóstolo, 25 (@felipe.apostolo_nasciment)

Morador de Luiz Anselmo. Atleta, modelo. Look: Ethnic Revival. Colares: Dua e Fábrica Cultural. Calçado: Melissa Clube.

“O coração está em êxtase. Há quatro anos eu estava na plateia e agora estou aqui na passarela”

O Afro Fashion Day é projeto do jornal Correio* com patrocínio de TikTok, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra, Suzano, Vult e Salvador Bahia Airport e parceria da Melissa.