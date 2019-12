Revelações de uma prostituta e de uma travesti

Com texto do dramaturgo Rafael Martins, o espetáculo A Mão na Face tem apresentação gratuita de quinta a sábado (12 a 14) às 20h, e no domingo , às 19h, no Estúdio Zona de Produção, na rua Ilhéus, no Rio Vermelho.

O espetáculo gira em torno de duas personagens: a prostituta veterana Mara (Sônia Leite) e a uma jovem travesti Gina (Rodrigo Queiroz). Elas dividem suas histórias num camarim de uma boate/bordel, onde vão aos poucos revelando suas angústias e questionamentos existenciais, na medida em que elementos surpresas vão sendo incorporados dramaticamente ao diálogo revelador.

O espetáculo faz parte da conclusão do componente curricular Laboratório de Direção Teatral A Cena Fechada – Realismo - do Curso de Direção Teatral da UFBA. A direção é de Rodrigo Queiroz, com orientação dos professores Paulo Cunha e Eduardo Tudella.



SERVIÇO

Espetáculo: A Mão na Face

Quando: de terça (12) a sábado (14), às 20h e domingo (15), às 19h30

Onde: Estúdio Zona de Produção (Rua Ilhéus, 258, Rio Vermelho)

Ingressos: Gratuito