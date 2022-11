Revelado na base, Gabriel Santiago será emprestado pelo Vitória

Revelado nas categorias de base do Vitória, Gabriel Santiago está fora dos planos rubro-negros para a temporada 2023. No próximo ano, o meia-atacante de 22 anos vai vestir a camisa do Náutico. O contrato de empréstimo tem duração de um ano.

A equipe pernambucana amargou o rebaixamento à Série C do Brasileiro e tem em seu comando o técnico Dado Cavalcanti, que treinou o Vitória durante o estadual deste ano. Foi ele quem indicou a contratação do jogador.

Gabriel Santiago se profissionalizou em 2020, quando disputou quatro jogos com a camisa principal do Vitória, três pelo Baiano e um pela Série B do Brasileiro. Em 2021, já efetivado no elenco principal, ele sofreu uma lesão e só entrou em campo para disputar quatro partidas, duas pelo estadual, uma pela Copa do Brasil e outra pela Copa do Brasil.

Na atual temporada, o prata da casa defendeu o Vitória em 23 jogos, 13 deles pela Série C, competição em que foi titular oito vezes, apenas uma com o técnico João Burse. A contrário do que aconteceu com outros jogadores da base, a exemplo do zagueiro Marco Antônio e do meia Eduardo, Gabriel Santiago perdeu espaço após a chegada do atual comandante rubro-negro.