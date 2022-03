Revele! promete humor e informação no rádio baiano

Seus inícios de tarde estão meio 'pra baixo'? Precisa de algo pra levantar seu astral em plena segunda-feira? Quer saber mais sobre a vida daquela personalidade que você gosta? Seus problemas acabaram: estreia na próxima segunda, 7, na Rádio Metrópole, o programa Revele!, com Fernando Guerreiro, Valdir Oliveira e Faustão. A atração, que vai ao ar de segunda a sexta, às 13h, será transmitida também no YouTube.

Embora a vinheta que circula na Metrópole e nas redes sociais seja um verdadeiro escracho, o Guerreiro assegura que o humor será um pouco mais moderado do que se ouve ali: "Não será esculhambação total". Mas ele assegura que terá mais humor que em seu programa anterior, o Roda Baiana, que ele apresentou ao lado de Jonga e Andrezão por 15 anos.

Ter um entrevistado não é uma regra, mas isso poderá ocorrer com frequência, desde que a pessoa seja interessante. E a ideia é deixar o convidado confortável, embora isso não signifique que lhe serão feitas apenas perguntas do interesse dele, ou, como diz Guerreiro, as "perguntas-release". O release é o material que a assessoria do entrevistado distribui e faz uma espécie de propaganda do assessorado. E, como o humor é essencial, Guerreiro vai logo avisando:

"Uma pessoa 'seca', sem humor, não participa".

Já que o apresentador não gosta nem um pouco de ficar sozinho no estúdio, ele chamou Faustão e Valdir, dois velhos conhecidos, para formar o trio que comanda o programa. Faustão passou o ano passado com Guerreiro no Roda, quando entrou no lugar de Andrezão, e Valdir, que é produtor do meio musical, já participou do antigo programa algumas vezes, como convidado.

Valdir, embora nunca tenha atuado profissionalmente no rádio, tem grandes chances de conquistar o ouvinte, afinal são anos de experiência também como corretor de imóveis, além de produtor. "Mas em quê a atuação como vendedor de imóveis pode ajudar a atuar no rádio?", pergunta o desavisado leitor. E Valdir, espirituoso, responde:

"Quando você trabalha com imóveis, às vezes tem que vender aquilo que você mesmo não compraria. Isso te obriga a deixar as coisas leves e a ser rápido de raciocínio. E é essa a receita do Revele!"

Guerreiro faz a propaganda do novo companheiro de estúdio: "Valdir tem ironia fina, é sarcástico e o humor dele está nas entrelinhas". Enquanto isso, Faustão, observa Guerreiro, é mais escrachado. Não à toa, começou no C* da Madruga, que começou ainda nos anos 1990, quando a Metrópole ainda era Rádio Cidade. O programa, que ia ao ar da meia-noite às quatro da manhã. Portanto, era tudo liberado.

Para Faustão, especialmente, há uma novidade: é a primeira vez que vai pro estúdio na companhia de Guerreiro, já que sua participação no Roda foi toda online, em razão da pandemia. "Não tenho a menor ideia de como vai ser e acho isso um barato", festeja o apresentador, que é também um veterano cantor das noites da capital baiana.

Ele não entrega os detalhes de como será esta primeira semana do Revele!, mas dá uma pista: "Estreamos na semana das mulheres. Então, a gente quer a mulherada lá, mostrar a força dessas mulheres baianas".

"Eu e Faustão juntos, somos um risco", brinca Guerreiro.

"A gente pode ser 'cancelado' na internet, porque, se não nos segurarmos, a gente pode fazer um comentário horroroso", diz o apresentador, ainda com espírito irreverente. "Se não fosse o fato de estar no serviço público, eu correria um risco maior [de 'passar do limite']. O serviço público me dá um filtro", diz Guerreiro, que é também presidente da Fundação Gregório de Mattos. Nos bastidores, o Revele! mantém uma figura essencial do Roda, que é a produtora Babi Hamaji. E a nova trilha tem composição e arranjo de André T, com voz de Danny Nascimento.