Revendo Aleijadinho

Em cartaz no Museu de Arte da Bahia, Corredor da Vitória, exposição Ocaso – Aleijadinho, Arte e Fé, de Antônio Carvalho de Novaes, com pinturas inspiradas no trabalho de Antonio Francisco Lisboa, O Aleijadinho. A mostra foca, especificamente, na fase dos doze profetas esculpidos em pedra-sabão pelo artista mineiro.

Ana Liberato, diretora do MAB, assim se expressa sobre a exposição: “O MAB tem a honra de expor pinturas do artista plástico Antônio Carvalho de Novaes, natural de Juazeiro-BA, numa justa homenagem ao grandioso Antônio Francisco Lisboa ou Mestre Aleijadinho, escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Após exaustiva pesquisa, Antônio Novaes concentrou sua inspiração nos personagens dos Passos da Paixão de Cristo, esculturas do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, Sabará, Minas Gerais”.

A exposição tem essa denominação em homenagem ao poema “Ocaso”, do modernista Oswald de Andrade, que esteve no município de Congonhas na companhia de outros modernistas, na década de 1920. Aí, foi resgatada a importância do Aleijadinho.

A partir das fotos feitas em Congonhas, Antonio de Novaes transfigurou os profetas, numa técnica própria, que revela sua invenção. Traz um realismo que localiza as figuras do mestre. Aleijadinho nasceu em Ouro Preto (Minas Gerais), em 1738, e faleceu na mesma cidade em 1814. Trabalhou o Barroco e o Rococó. Era filho do mestre em carpintaria Manoel Francisco Lisboa e de uma escravizada chamada Isabel. Aprendeu a esculpir ainda criança, observando o trabalho do pai.

“As esculturas do Aleijadinho remetem a manifestações de fé e religiosidade, conferindo à exposição um valor transcendente, de variados significados, conduzindo o visitante a uma experiência singular de fruição estética, sensorial e poética”, explica o artista plástico Antônio Carvalho de Novaes.

Atualmente, Novaes reside em Feira de Santana e começou sua vida artística aos 14 anos de idade. Em 2015, realizou exposição na cidade de Zwolle, na Holanda. Em 2016, apresentou na Galeria de Arte Carlo Barbosa, em Feira de Santana, a exposição Recortes de Feira de Santana. Em 2017, o artista viajou para a cidade de Congonhas para conhecer e fotografar as obras do Aleijadinho, obtendo material para realizar suas telas, em estilo realista, utilizando técnica mista de pontilhismo e óleo sobre tela.

Ocaso – Aleijadinho, Arte e Fé, gratuita ao público, ficará aberta para visitação até 14/5, sempre de terça a sexta, das 13h às 18h, e finais de semana e feriados, das 13h às 17h.