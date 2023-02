Reverência de cima, fantasia em baixo: saiba como foi a saída d'Os Mascarados

Ninguém imaginava que Larissa Luz estaria puxando o trio do Bloco Os Mascarados em 2023. Aconteceu tudo muito rapidamente: logo após Margareth Menezes aceitar o convite para assumir o Ministério da Cultura o Governo Federal, Larissa Luz foi convidada para o front. E assumiu.

Aí ficou a dúvida: como será o repertório? Na concentração, fantasiado de Wandinha (um dos sucessos em relação a fantasias neste carnaval), o trio formado pela atriz Paula Sousa, o engenheiro Flávio Couto e a mestre de cerimônia Cláudia Paiva se dividia. Os dois primeiros apostaram em uma pegada mais autoral e a última imaginou uma mescla. Acertou, Cláudia.

Vestida de vermelho em homenagem a Exu e ao amor, Larissa saiu do Farol emendando Meu Bloco Na Rua a Frevo Mulher.

Antes de subir a ladeira do Cristo veio uma sequência em homenagem a Maga: Toté de Maiangá e Dandalunda. "Uma homenagem a nossa Rainha", disse Larissa antes de começar o pout-pourri.

“A ideia é misturar tradição ancestral rítmica com a modernidade dos timbres e beats eletrônicos. Assim, a gente conecta passado presente e futuro, a fim de despertar nas pessoas essencialmente as suas relações mais profundas com o Carnaval”, explicou a artista sobre a escolha do repertório, que também teve seus momentos autorais com Bonecas Pretas e homenagem a Gal Costa com Divino Maravilhoso.