Revista Laroyê reúne ensaios fotográficos e entrevista inédita de Mario Cravo Neto

Os movimentos das ruas, as manifestações culturais e o culto afro-religioso se encontram na Revista Laroyê que lança sua segunda edição nesta quarta-feir (31), às 20h, em live transmitida pelo Instagram. O projeto digital reúne poesia, fotografia, ancestralidade e familiaridade do orixá Exú com elementos urbanos marcam suas páginas.

O projeto digital reúne textos e imagens sobre o movimento urbano e as encruzilhadas que estabelecem paralelos entre a cultura do Sertão baiano, de Salvador e da África. Os textos introdutórios são assinados por Eliana Falayó, Thais Darzé e Cleidiana Ramos. Além das colunistas, a segunda edição apresenta trabalhos inéditos de Alex Simões, Clarissa Macedo, Lívia Natália, Nilson Galvão, Sandro Ornellas, Tenille Bezerra e Wesley Correia.

Já o time de artistas visuais inclui Bauer Sá, Gabriela Palha, Marcelo Frazão, Mariana David, Matheus L8, Max Fonseca e Wendell Wagner, que assinam trabalhos em fotografia e gravuras-aquarelas. A Revista Laroyê traz, ainda, fotografias de um dos livros mais importantes de Mario Cravo Neto (1947-2009), Laròyé, além de uma entrevista inédita que o artista concedeu em 2005 a Euriclésio Barreto Sodré, professor de Artes Visuais da Univasf.

Projeto

Esta segunda edição integra o conjunto de três edições da Revista Laroyê. A primeira foi lançada no dia 27 de fevereiro e a última está prevista para abril de 2021. O projeto é realizado pela Fabiana Pereira Produções, em parceria com a Pau Viola, e foi contemplado pelo Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.

A publicação é inspirada em uma convergência de elementos artísticos, religiosos e digitais. Laroyê, nas religiões de matriz africana, é uma saudação à divindade Exu, cultuada por sua relação com a comunicação, a rua e as encruzilhadas. O projeto também se inspira na Revista Exu, publicada pela Fundação Casa Jorge Amado a partir de 1987. Em dez anos, foram 37 edições que veiculavam textos literários e trabalhos em artes visuais relacionados à cultura baiana, alcançando grande repercussão de público e crítica.

(Foto: Divulgação) (Foto: Gabriel Palha/Divulgação) (Foto: Bauer Sá/Divulgação)