Revista revela fortuna acumulada por Florentino Perez, presidente do Real Madrid

O universo do futebol se acostumou a ver ao longo dos anos fundos bilionários investindo pesado em clubes ao redor do mundo. Equipes como o PSG, Manchester City e Chelsea, por exemplo, já são conhecidas por terem empresários por trás de todo o dinheiro, mas a revista Forbes revelou um outro figurão ligado ao futebol que acumula uma fortuna bilionária.

Trata-se do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. O espanhol de 74 anos apareceu na lista das 100 pessoas mais ricas da Espanha, elaborada pela revista americana. Pérez é o 12° mais rico com um valor acumulado de 1,7 bilhão de euros, equivalente a mais de 11 bilhões de reais. O empresário espanhol ganhou a maior parte da sua riqueza fora do mundo futebol. Florentino é fundador e atual vice-presidente do Grupo ACS, uma das maiores empresas de construção da Espanha. Ele está à frente da empresa desde 1997 e é sócio majoritário do grupo.

O presidente do Real Madrid é o primeiro que aparece na lista e está ligado ao futebol, mas ele não é o único. Na 15ª posição aparece Fernando Roig, presidente do Villarreal, com uma fortuna de 1,4 bilhão de euros (R$9,1 bilhões).

Os outros dois grandes clubes da Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid, também têm bilionários presentes no top 100 da Forbes. José Elías é o fiador máximo do conselho de administração do clube catalão e possui uma riqueza de 900 milhões de euros (R$5,8 bilhões). Ele é o 31º colocado. Já o 67°é Miguel Ángel Gil Marín, acionista majoritário e CEO do Atleti, com fortuna estimada em 400 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).

O líder desse seleto grupo não está envolvido no futebol, mas certamente desperta a curiosidade em saber quem é o bilionário. Com aproximadamente 67 bilhões de euros acumulados (R$ 438,4 bilhões), Amancio Ortega é a pessoa mais rica da Espanha. Ele é fundador da Inditex, grupo de empresas proprietária de marcas como a loja de roupas Zara.

Uma exceção que aparece na lista dos mais ricos da Forbes ainda estão dois atletas, mas nenhum deles é futebolista. O tenista Rafael Nadal e o piloto Fernando Alonso tem uma fortuna estimada em 225 milhões de euros, o que corresponde a mais de 1,5 bilhão de reais.