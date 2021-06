Revival de Friends e Angélica estão no HBO Max, que chega ao Brasil

Se você já vivia uma certa aflição porque não conseguia dar conta de tanta coisa para assistir e porque não consegue mais gastar seu suado dinheiro com mensalidade de serviços de streaming, se prepare, pois há motivos para sua aflição ser ainda maior: chega hoje ao Brasil o HBO Max, esperada plataforma do grupo Warner, que vem para substituir o HBO Go.

No catálogo, estão filmes, séries, documentários, reality shows e conteúdo infantil, além de outra atração que está em poucos concorrentes: esportes ao vivo. O carro-chefe da categoria é, sem duvida, a transmissão da Champions League, mais importante torneio de clubes do mundo, que aponta o melhor time da Europa.

Nesta levada inicial, uma das atrações mais aguardadas é o especial Friends: The Reunion. O episódio comemorativo da série clássica, que foi ao ar entre 1994 e 2004, reúne os seis protagonistas da série - Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer - para relembrar os dez anos de filmagens, com recriação de cenas icônicas, comentários sobre os momentos mais marcantes e algumas surpresas.

Clássicos como O Mágico de Oz estão no catálogo

O reencontro entre os atores e atrizes foi gravado em abril e foi um dos principais itens que o HBO Go usou como propaganda para atrair assinantes. E o investimento foi muito alto: segundo rumores que circularam na mídia dos EUA, cada um dos seis artistas recebeu o equivalente a mais de R$ 25 milhões de cachê para o especial que dura 1h44m.

E se você gosta de revival, tem mais: a série Sex and The City ganhou o especial And Just Like That, que tem dez episódios e estreará até o final deste ano. O revival acompanha Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) aos 50 anos, duas décadas após a história original. Agora, elas vão perceber como a vida é mais complicada nessa idade, mas não deixarão de viver novas aventuras. Notícia triste para os fãs: Kim Cattrall (Samantha) não integra a nova produção.

Tanto Friends como Sex and The City terão as suas temporadas originais no catálogo do serviço. Os Sopranos, Game of Thrones, The Big Bang Theory e outras séries também serão oferecidas.

Haverá conteúdo exclusivo produzido especialmente para a plataforma sob a marca Max Originals.

Uma das novidades é The Flight Attendant, comédia com Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory.

Tem ainda o drama juvenil Genera+ion e a ficão científica Raised By Wolves, produzida por Ridley Scott.

Para quem prefere uma programação menos "comercial", haverá uma seção com atrações de fora dos EUA, como o drama escandinavo Beartown, a série espanhola 30 Moedas, a série italiana Gomorra e alguns melodramas turcos.

Mulher Maravilha 1984

Para quem gosta de filmes, uma notícia importante: a plataforma terá os filmes da Warner Bros. apenas 35 dias após o lançamento nos cinemas da América Latina. São títulos como Em Um Bairro de Nova York, de Lin-Manuel Miranda; Space Jam: Um Novo Legado, com LeBron James; Esquadrão Suicida, com Margot Robbie; e Dune, de Denis Villeneuve. Além disso, estreias recentes chegaraço logo ao serviço, como Tom & Jerry, Mortal Kombat, Judas e o Messias Negro e Godzilla vs. King Kong.

E a Warner, que já produziu alguns dos maiores clássicos de Hollywood, vai disponibilizar O Mágico de Oz, Casablanca e Cantando na Chuva, entre outros títulos.

O Universo DC também estará presente com Liga da Justiça; Mulher-Maravilha 1984; Coringa; Superman & Lois; Doom Patrol, entre outros.

E como o serviço está preocupado em se popularizar na América Latina, haverá produções da região, como Pop Divas, uma competição pela coroa do pop apresentada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, e The Cut, um concurso entre estilistas.

Ontem, a apresentadora Angélica surpreendeu ao anunciar que também terá uma atração no serviço: Jornada Astral, que usa a astrologia para falar sobre a intimidade de celebridades. A cada programa, duas personalidades vão falar sobre as particularidades de seus signos.

Segundo o portal Notícias da TV, a ex-global já negocia mais projetos com o HBO Max. "O Jornada Astral é uma graça, e é um começo para o nosso relacionamento. Mas já temos conversado sobre outras coisas que eu estou desenvolvendo. Vai ter muita produção, a HBO Max está com vontade de produzir muita coisa. E eu estou cheia de ideias também, então vamos juntar o útil ao agradável. Eles querem, eu quero"



Mensalidades do streaming



HBO Max R$ 27,90 (para até três telas simultâneas)/ R$ 19,90 (somente para dispositivos móveis)

Netflix R$ 21,90 a R$ 45,90 (varia de acordo com o número de telas liberadas)

Amazon Prime R$ 9,90

Globoplay R$ 14,90 (no primeiro ano)/ R$ 29,90 (junto com o Disney+)

Disney+ - R$ 27,90

DirecTV Go - R$ 59,90 (serviço de TV por assinatura via internet, com mais de 70 canais)

Paramount+ - R$ 19,90