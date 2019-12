Revivendo o clima dos festivais

Atualmente, quando a gente pensa em festival,, o que vem em mente são os grandes encontros, com muito agito e vários dias de programação. Mas tem um outro tipo de festival de música, herança dos anos 60, que gira em torno da busca por novos talentos e expressões artísticas. Dois sobreviventes baianos deste tipo de evento, coincidente, acontecem hoje (15), movimentando o domingão: O 17º Festival de Música Educadora FM e o 46º Festival de Música Negra do Ilê Aiyê.

Com perfis totalmente distintas, os eventos se encontram na busca por canções significativas. O do Ilê Aiyê, que acontece a partir das 15h na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, para encontrar músicas que traduzam a essência do afro. E o da rádio Educadora, que rola a partir das 18h na Concha Acústica do TCA, para espelhar o que anda acontecendo no cenário musical baiano.

O maestro Mário Pam comanda a Band'Aiyê (Foto: André Frutuoso/Divulgação)

“O festival é muito importante porque através dele o Ilê se abastece de novas composições, que já passam a integrar o nosso repertório de Verão”, explica o maestro Mário Pam, 42 anos, que comanda a Band’Aiyê. Realizado anualmente, o concurso, destaca Mário, também é a chance de muitos compositores serem vistos e gravados.

O festival elegerá seis canções, entre as 17 finalistas, oito da categoria Poesia e nove em Tema. As da segunda categoria são inspiradas no tema do Ilê Aiyê para o Carnaval 2020: Botswana: Uma História de Êxito no Mundo. Assim como acontece desde o início, os compositores receberam uma apostila, preparada por pesquisadores do Ilê, que servem de base para as criações.

Além das apresentações dos finalistas, a tarde contará com shows da Band’aiyê e banda Conga Groove. Nesta edição, o evento integra as atividades de encerramento da Feiraiyê –Feira de Empreendedoras Criativas, que acontece também na Senzala.

Esta é pra tocar no rádio

Na Concha, os sete premiados serão conhecidos em meio a uma grande festa, comandada por Gilberto Gil e Josyara, que faz o show de abertura. Gil, que teve uma história intensa com os festivais, promete “uma viagem” por sua carreira. Ele destaca a banda “muito especial, formada por músicos excelentes, entre eles estão meus filhos Nara, Bem e José”.

Responsável pela coordenação do festival, o comunicador Renato Cordeiro, 39 anos, reforça a diversidade e amplitude que ele tem alcançado. Em meio a um número recorde de inscritos nos últimos seis anos (435), ele contabiliza pelo menos vinte cidades baianas representadas nesta edição. E em relação às canções, diz, tem de tudo: baião, rock, MPB, música experimental...

Este ano, a comissão julgadora foi formada pelo maestro Carlos Prazeres e pelos cantores Larissa Luz, Marcela Bellas e Manno Góes. No total, serão R$ 60 mil, com premiações que vão de R$ 1 mil a R$ 12 mil.A cerimônia anunciará vencedores nas categorias: Melhor Música com Letra; Melhor Música Instrumental; Melhor Intérprete de Música com Letra; Melhor Intérprete de Música Instrumental; Melhor Arranjo para Música com Letra; Melhor Arranjo para Música Instrumental e a Música escolhida pelo Público através da Internet.





SERVIÇO

O quê: Cerimônia de premiação do 17º Festival de Música Educadora FM

Quando: Domingo, 15 de dezembro, às 18h

Onde: TVE, Rádio Educadora FM, Facebook, Twitter e Portal





SERVIÇO

Festival de Música Negra do Ilê Aiyê – Pássaro Preto o Cantador

Atrações: Band’Aiyê e Conga Groove

Data: 15 de dezembro (domingo)

Horário: 15h

Entrada Franca