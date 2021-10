Revolta da cerveja: por que vai aumentar de preço e dicas para economizar

Não 'desceu redondo' essa história de aumentar o preço de algumas cervejas a partir desse mês. Não ficou sabendo? O preço da sua gelada vai aumentar (ou já aumentou) em torno dos 10%. Entre a gaiatice total e a reflexão séria, o fato é: os baianos não gostaram nada dessa notícia.

Para você, parece apenas 'zoeira' essa revolta? Mas não é, não. A cerveja é um item de alto consumo na cesta de compras de boa parte dos baianos. Salvador é a capital que mais consome a bebida no Brasil, segundo o IBGE. Quase 40% da população bebe ao menos uma vez por semana.

No 20º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, você entenderá porque até a cerveja vai aumentar de preço. Ela não está entre os produtos mais lucrativos do país? E os bares, como é que ficam? Serão obrigados a repassar esse reajuste para os clientes?

A revolta no Twitter após a notícia foi grande: "Não dá para ficar sóbria no Brasil em 2021!", clamou uma usuária. "Carne, gás, arroz e feijão tudo bem. Agora a cerveja? Aí também já é demais", disse outra. "Chegou a hora de realizar o sonho de ter o próprio alambique em casa", postou outro.

Não ficou sabendo do aumento? Ele foi confirmado na última quarta-feira (29) pela AmBev, que é dona de 60% do mercado nacional. O reajuste ficará em torno dos 10% e já está em vigor, segundo lojistas. Outras cervejarias, como Heineken e Petrópolis, corrigiram seus valores anteriormente.

E para você, que não abre mão, ouvimos um educador financeiro e trazemos dicas de como economizar para garantir a sua gelada no final de semana. Será que dá para manter a sua marca favorita sem diminuir a quantidade?

Nos últimos meses, o podcast O Que a Bahia Quer Saber tem se dedicado a abordar o aumento de preços de produtos básicos para os baianos. No 18º episódio, por exemplo, explicamos a inflação dos alimentos, da energia elétrica, da gasolina, entre outros.

Para o 20º programa, conversamos com o economista e educador financeiro Edval Landulfo (@edvallandulfo), além de proprietários de bares como Armazém do Urso, Boteco do França, Oxente Bar e Petiscaria, entre outros especialistas.

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.