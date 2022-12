Revolta dos Camarões: Estabelecimentos promovem festival de camarão, mas Brasil toma a beliscada

De Belém do Pará, a aposentada Cláudia Pinto, de 62 anos, veio para Salvador a negócios, mas não resistiu ao clima da cidade e decidiu estender a estadia para turistar. Na parada desta sexta-feira (2), o destino escolhido foi o restaurante Cuco Bistrô, localizado no Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, horas antes da partida do Brasil contra Camarões pela Copa do Mundo, que terminou com a primeira derrota da Seleção na competição. Em clima de esperança, o prato pedido por Cláudia fez jus ao evento do dia.

"Estou me antecipando e comendo bobó de camarão. Minha expectativa é de que o Brasil ganhe. Camarões já está no papo", brincou, sem saber o destino que lhe aguardava.

Unidos para fazer uma fézinha para o Brasil vencer a seleção camaronesa, restaurantes, botecos e outros empreendimentos do Centro Histórico de Salvador decidiram ofertar pratos com camarões nos seus cardápios nesta sexta-feira. O decreto sobrou até para a cafeteria e sorveteria Tropicália Gelato e Café, que colocou o crepe de camarão salteado com catupiry, queijo e mix de folhas para jogo.

"Não é normal tanta saída com camarão. Temos no cardápio algumas opções, mas na verdade o Centro Histórico se mobilizou hoje em função do jogo. É uma forma de ajudar para que Brasil trace Camarões. Já teve bastante saída aqui, os clientes estão adorando", disse Raquel Costa, 55, proprietária do estabelecimento.

No final do jogo, com o resultado negativo para o Brasil, Raquel ressaltou que o importante é que a Seleção conseguiu se classificar. "Utilizamos a estratégia do camarão para atrair sorte, mas o Brasil entrou em campo com o time reserve e Camarões estava apostando tudo. O que importa no final é que camarão é delicioso em qualquer momento e a gente se classificou", destacou.

No Boteco do Pelourinho, o grande atrativo do menu foi a moqueca de camarão com farofa de banana da terra. Mesmo sem receber pedidos até o horário do almoço, o proprietário Alessandro Ferreira não deu indícios de desânimo. Segundo ele, a expectativa era boa para o horário do jogo, uma vez que o Centro Histórico tem tradição de atrair grande público na Copa do Mundo. Seu palpite foi de casa cheia no fim da tarde e Camarões freguês dentro de campo, o que não aconteceu, pelo menos não no estádio.

O proprietário ressaltou que o resultado não impediu as vendas do boteco: "O que importa é que os camarões voaram aqui, vendemos muitos pratos com camarões, 30% a mais que em dias comuns". Segundo ele, os torcedores não ficaram angustiados com o resultado porque o Brasil já estava classificado para a próxima fase da Copa. "Foi triste ter perdido, mas eu já imaginava, a Seleção de Camarões foi com tudo e a gente estava com time reserva. O importante é focar no próximo jogo", acrescentou.

Já no restaurante Maná Grill, os pedidos por pratos com camarões são comuns. De diferente, segundo a proprietária Jane Guimarães, só havia o assunto da resenha entre os clientes. "Já tiveram torcedores do Brasil aqui para comer moqueca de camarão. O pessoal, como todo bom brasileiro, estava com o humor lá em cima e brincando com o prato. Disseram que o camarão estava bem servido", contou ela, aos risos.

Na parte externa do estabelecimento, a maquiadora Carline Táufalo, 29, saboreava o prato do dia com água na boca, mas com apenas uma intenção em mente. "Estou aqui hoje comendo camarões e pensando em acabar com Camarões mais tarde", declarou.

No caminho do Terreiro de Jesus ao Largo Quincas Berro D'Água, a animação antes da derrota estava estampada no ambiente tomado pelo verde e amarelo. No restaurante Ó Paí Ó, aos poucos os torcedores começavam a chegar. Pronto para a última partida do Brasil na fase de grupos do Mundial, a escolha de Érico Brás, ator e dono do restaurante, foi um saboroso bobó de camarão para o menu do dia, com a expectativa uma vitória que não veio.

"Escolhemos esse prato hoje porque o Brasil vai transformar o time de Camarões em camarão cozido. Vai botar ele em um verdadeiro bobó e vamos degustar dessa vitória com o maior prazer", apostou o ator antes da partida.

Na Cantina do Lua, o camarão frito estava sendo ofertado na intenção de que a Canarinho fritasse o adversário em campo, segundo afirma o proprietário Clarindo Silva. Brincalhão, ele relata que já virou um costume tirar sarro dos adversários do Brasil nos Mundiais e relembra quando a conta sobrou para a rival Argentina.

"Teve uma Copa que a Argentina tomou um frangaço da seleção de Camarões e nós lançamos aqui o prato de frango ao molho de camarão. Foi um sucesso extraordinário. Nós lembramos desse detalhe e resolvemos lançar o camarão frito", destacou.

Fora do clima de Copa, houve também quem saboreasse uma moqueca de camarão sem se preocupar com os resultados da seleção brasileira no Catar. Esse foi o caso do historiador Murilo Jorge, 34, que demonstrou compaixão com o time camaronês. "Não estou muito na vibe de Copa. Tenho uma certa solidariedade com Camarões pelos nossos ascendentes".

Amiga de Murilo, a professora Eila Rocha, 34, confessou que não sabia o adversário do Brasil em campo quando optou pela moqueca de camarão no menu. "Escolhi camarão porque hoje é sexta-feira, dia de comida baiana, mas agora que sei do jogo vou comer com mais vontade ainda. Gosto muito de Camarões, desejo axé pra eles, mas estou torcendo para o Brasil", finalizou.

Nas redes sociais, a derrota do Brasil para Camarões rendeu diversos memes. Muitas pessoas acreditavam que comeriam camarões enquanto comemoravam o resultado positivo para a Seleção Brasileira, mas acabaram engasgando. "Comendo empadão de camarão enquanto os camarões comem a Seleção Brasileira", disse uma internauta no Twitter. "O brasileiro comendo camarões em toda oportunidade que tem, hoje foram eles que comeram a gente", brincou outro. "Eu estava comendo camarão quando Camarões fez o gol, estava tão bom, mas até perdi a vontade de comer", pontuou um terceiro.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo