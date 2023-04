Revuelto: novo supercarro da Lamborghini é híbrido e tem 1.015 cv de potência

A Lamborghini começou sua história como fabricante de tratores. Só quando seu fundador, cliente da Ferrari, foi destratado por Enzo Ferrari que a empresa se tornou uma produtora de carros. E faz muito sucesso.

Nesta semana, a Lambo apresentou seu novo superesportivo, batizado como Revuelto, que tem dois lugares e vem recheado de tecnologia. No entanto, a marca italiana quer continuar agradando aos puristas, já que mantém o tradicional motor V12. Com 6.5 litros, o propulsor a combustão é acompanhando de três motores elétricos para produzir um combinado de 1.015 cv de potência.

A cabine do Lamborghini acomoda apenas duas pessoas O veículo tem um motor a combustão e três elétricos

Essa força chega nas quatro rodas por meio de uma transmissão de dupla embreagem de oito marchas. Com esse conjunto, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 2,5 segundos. Sozinho, o V12 produz 813 cv, e os motores elétricos foram agregados para ampliar sua potência. Como bônus, poderá deslocar o carro por até 10 km em locais onde, eventualmente, motores a combustão sejam banidos.

O Revuelto chegará às concessionárias europeias no segundo semestre, por mais de 550 mil euros. Na cotação atual, o carro passa dos R$ 2,7 milhões no Brasil sem taxas e impostos.



MAIOR REGENERAÇÃO DE ENERGIA

Na fase inicial da Fórmula E, os pilotos da precisavam trocar de carro no meio da corrida para conseguir completar a prova. A categoria evoluiu e as mudanças no conjunto motriz vão além da capacidade das baterias.

O principal avanço é no sistema de regeneração. De acordo com a engenharia da Nissan, que fornece o conjunto motriz da equipe da fábrica e também para a McLaren, os bólidos largam com a bateria completamente carregada, mas ela só é suficiente para completar 60% da prova. O restante vem da regeneração obtida nas frenagens.

Os carros de corrida elétricos têm grande capacidade de regenerar energia

Como comparação, os monopostos de primeira geração conseguiam regenerar no máximo 100 kW, enquanto os atuais chegam a impressionantes 600 kW. Essa é uma das grandes inovações que devem ser aplicadas aos carros elétricos de rua nos próximos anos.



UTILITÁRIO AUTOMÁTICO

Depois da reestruturação no Brasil, a Ford tem investido na operação de veículos comerciais e a Transit é um dos produtos que mais recebe atenção.

O veículo chegou ao mercado no último trimestre de 2021 e agora é o primeiro do segmento a receber transmissão automática. O equipamento é sempre associado ao propulsor turbodiesel de 2 litros que entrega 165 cv de potência e 39,7 kgfm de torque.

O câmbio tem 10 velocidades e a direção conta com assistência elétrica

De acordo com a Ford, um motorista profissional faz cerca de 750 mil trocas de marchas por ano.

Custa a partir de R$ 274.500 na versão furgão e R$ 298.200 na opção minibus vidrada. A configuração chassi cabine está prevista para o segundo semestre.

YAMAHA ANUNCIA INVESTIMENTO

Atuando desde 1970 com motos no Brasil, a Yamaha anunciou que investirá R$ 250 milhões no país até 2025. Cerca de 80% desse aporte será direcionado para a redução das emissões de carbono, otimização e ampliação da capacidade produtiva da planta de Manaus.

O novo ciclo de investimentos se destina à melhoria de processos produtivos internos e junto aos fornecedores, projetos de tecnologia da informação, logística e iniciativas ambientais.

5 MILHÕES DE MOTORES

A Renault do Brasil comemora a marca de cinco milhões de motores fabricados no Complexo Ayrton Senna, no Paraná.

Do total, 64% equiparam veículos comercializados no país, enquanto 36% atenderam ao mercado externo, sendo exportados para países da Europa e da América Latina.

IMPRESSÕES EM VÍDEO

Guiei nos últimos dias a Hilux GR-Sport, configuração mais esportiva e robusta da Toyota e com o Sentra, sedã médio da Nissan que está de volta ao Brasil.

