Reynaldo Gianecchini faz passeio de canoa pela Baía de Todos os Santos

Presença sempre garantida no Verão da Bahia, Reynaldo Gianecchini foi mais um artista que chegou a Salvador, na quinta-feira (5), para curtir a alta temporada.

Da varanda do Wish Hotel da Bahia, o ator avisou aos seguidores que estava na capital baiana, postando foto e vídeo que mostram a decoração de Natal da Praça do Campo Grande.

Já nesta sexta-feira (6), Gianecchini aproveitou o bom tempo para passear de canoa pela Baía de Todos os Santos, da Gamboa ao Porto da Barra, onde fez registros ao lado de duas amigas.

