Rezende comemora evolução com Renato Paiva e valoriza parceria com Acevedo

O Bahia não esconde que ainda busca reforços no mercado para encorpar o elenco para o restante da temporada. Mas no cenário atual, a principal peça que o técnico Renato Paiva ganhou nos últimos dias é um velho conhecido dos tricolores. Depois de um 2022 de altos e baixos, o volante Rezende tem sido um nome importante para o Esquadrão.

Na manhã desta sexta-feira (3), o jogador foi entrevistado no CT Evaristo de Macedo e falou sobre o crescimento que teve sob o comando de Renato Paiva. Rezende voltou ao time no duelo contra o Jacuipense após um período se recuperando de lesão e deixou o Esquadrão mais sólido defensivamente. Para ele, a evolução tem relação direta com o trabalho do português.

“Ele [Renato Paiva] dá essa liberdade para nós, fala que a gente não pode ficar parado, estático em campo. Pede para a gente movimentar e dá essa confiança para a gente se soltar mesmo dentro do jogo, e acho que isso tem me ajudado bastante a evoluir", iniciou ele antes de completar:

"Acho que pelo meu jeito de ser tímido, não sou muito de falar, mas tenho em mente que tenho que falar com as pernas, né? Mostrar dentro de campo, no dia a dia, trabalhar forte e sempre procurar evoluir".

Durante a conversa, Rezende aproveitou para valorizar a parceria com o uruguaio Acevedo. Na visão dele, um consegue completar o outro dentro de campo. A dupla, no entanto, será desfeita no clássico contra o Vitória, neste domingo (5), na Fonte Nova. Acevedo está suspenso pelo terceiro amarelo.

"Sim, com certeza, conversei até com minha esposa sobre isso, que a gente se encaixou bem um com outro, parece que a gente já joga há muito tempo, né? E isso tem facilitado bastante", comemorou Rezende.