Rezende lamenta sequência ruim, mas projeta reação do Bahia no Brasileirão

A fase do Bahia no Campeonato Brasileiro inspira cuidados. O tricolor não vence na Série A há seis jogos e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Apesar dos problemas, o volante Rezende garante que o Esquadrão está no caminho para a recuperação.

Entrevistado nesta quinta-feira (15), na Cidade Tricolor, o jogador afirmou que o grupo de atletas sabe que está devendo na competição e vem se cobrando por um melhor desempenho. Atualmente o Esquadrão é o 15º colocado da Série A, com nove pontos. Um a mais do que o Goiás, primeiro time na zona.

“A gente vem se cobrando bastante por conta dos resultados. Ficamos chateados, temos que entregar os resultados, principalmente dentro de casa. Alguns pontos nos perdemos por falha nossa. É o momento de se fechar, se calar, trabalhar mais e conseguir os triunfos”, disse ele, antes de completar:

“Nesse momento ruim não tem nem palavras. Temos que nos dedicar bastante nos treinos. Se 100% não está dando conta, temos que dar 200% para conseguir os triunfos”.

Por conta da data Fifa, o Bahia ganhou dez dias de folga sem jogos. Rezende comemorou o período. Para ele, o tempo será importante para o técnico Renato Paiva arrumar a casa. Questionado sobre as mudanças táticas que o treinador pode realizar para o duelo contra o Palmeiras, o volante desconversou, mas disse que está disponível até para atuar de lateral esquerdo se for preciso.

Com Ryan suspenso, o Bahia depende do retorno de Chávez, que se recupera de lesão, para não ficar sem opção no setor. Nesta quinta-feira, o garoto Alex, das categorias de base, treinou na posição.

“Uma semana inteira para trabalhar. A gente sabe o que vem errando, estamos deixando a desejar em algumas coisas e acho que essa semana é muito importante para a gente acertar. O mister ainda não conversou sobre essa questão [jogar na lateral esquerda], mas se ele precisar nesse jogo eu vou dar o meu máximo para a gente conseguir o triunfo”, explicou.