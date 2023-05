Rezende valoriza empate do Bahia e explica "acidente" com o árbitro

O empate sem gols contra o Santos no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil não era bem o resultado que o Bahia queria, mas a igualdade no placar foi valorizada pelo volante Rezende. No jogo em que saiu da defesa e voltou a atuar no meio-campo, o jogador afirmou que o Esquadrão fez uma boa partida na Vila Belmiro. Ele lamentou apenas pelo time não ter aproveitado as chances que teve.

O goleiro João Paulo, evitou o gol do tricolor em pelo menos duas chances claras. O 0x0 deixa a disputa aberta. No jogo da volta, no próximo dia 31, na Fonte Nova, quem vencer avança às quartas de final. Um novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis.

“A gente foi bem na estratégia, faltou jogar um pouco mais e aproveitar as chances que tivemos. Em casa temos que jogar pra cima como a torcida gosta”, analisou o volante.

Rezende contou ainda sobre o acidente de trabalho que teve com o árbitro Sávio Pereira. Aos 20 minutos, o jogador do Bahia se chocou com Sávio, que sofreu um corte no rosto e precisou de atendimento médico. Ele terminou a partida usando uma touca para proteger o ferimento.

Foi um fato meio engraçado. Eu fui tentar sair dele para tentar antecipar a bola, mas ele entrou na minha frente. Até tentei evitar, mas não teve jeito. Pedi desculpa e segue a vida", explicou.

O Bahia agora vai focar no Brasileirão. Neste sábado (20), o time recebe o Goiás, pela 7ª rodada. A partida será às 16h, na Fonte Nova.