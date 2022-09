'Rezo para que queimem no inferno', dispara Britney Spears sobre os pais

A princesa do pop, Britney Spears, fez novamente um longo desabafo sobre sua vida pessoal e tudo o que passou nas mãos dos pais durante os anos de tutela. No Instagram, a artista de 40 anos, disse que tem feito orações para que Jamie e Lynne Spears 'queimem no inferno'.

Ela relembrou de uma passagem que fez, em 2019, por uma clínica de reabilitação para a saúde mental e, no local, foi obrigada a fazer exames. “Fiz três ressonâncias magnéticas antes de ir para aquele lugar. Eu não estava reclamando de nada, apenas me disseram que eu tinha que ir. Era meu pai, e eu não tinha direitos na época, então basicamente tive que ir. Então eu fiz isso, e imediatamente fiquei tipo, 'Por que eu tenho que fazer essas ressonâncias tantas vezes?'. Quando eu era mais jovem, tive um cisto no seio aos 8 anos. Eles fizeram uma ressonância magnética porque pensaram que era câncer, mas não era”, iniciou.

Ela reforçou que nada do que estava acontecendo em sua saúde era verdade e ficou assustada com as atitudes dos pais. Com isso, Britney, sem papas na língua, resolveu mandar um recado para Lynne e Jamie: