Ribéry tem traumatismo craniano após sofrer acidente de carro

O atacante francês Franck Ribéry sofreu um leve traumatismo na cabeça após se envolver em um acidente de carro na noite do último domingo (27). Apesar do susto, o atacante do Salernitana, da Primeira Divisão do futebol italiano, recebeu alta do hospital e foi liberado pelo clube para ficar em repouso nos próximos dias

"Após um acidente automobilístico, o jogador Franck Ribéry, que não dirigia o carro, sofreu um ferimento leve na cabeça. Permanecerá em repouso por precaução por alguns dias", publicou o Salernitana em suas redes sociais.

Segundo a imprensa italiana, o carro em que Ribery estava como passageiro bateu em um semáforo em Laura, na comuna de Capaccio Paestum, a 40 quilômetros de Salerno. Ele foi levado ao Hospital Battipaglia e foi diagnosticado com ferimentos leves na cabeça.

Ribery tem 38 anos e atuou com a camisa do Salernitana por 17 partidas e ainda não fez gol. O clube é o lanterna do Campeonato Italiano, com 14 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Cagliari, com 25.

O francês foi contratado pelo clube italiano nesta temporada, após passagem apagada pela Fiorentina. Ribery, que já passou por Boulogne-FRA, Metz-FRA, Galatasaray-TUQ, Olympique de Marseille-FRA, fez praticamente toda sua carreira no Bayern de Munique, onde conquistou inúmeros títulos, dentre eles, nove do Campeonato Alemão. Foi campeão do Mundial de Clubes da Fifa.

Pela seleção francesa, Ribery disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010. Foi convocado também para o Mundial de 2014, no Brasil, mas acabou cortado por causa de uma lesão nas costas.