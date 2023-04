Ricardo Alface é o 17º eliminado do BBB 23

Com 68,86% dos votos, Ricardo Alface foi o 17º eliminado do Big Brother Brasil 23. Ele disputava uma vaga na casa com Larissa, que teve 31,14% do votos do públicos.

Depois dos palpites das sisters da casa, Tadeu Schmidt diz:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos quatro. Vejam que incoerência. Num jogo em que planta é a coisa que mais se critica, a toda hora se fala de um vegetal nessa casa: Alface. Aliás, uma verdura não era tão falada desde os tempos do espinafre do Popeye", brincou o apresentador

"Cristiano Ronaldo, Zico, Cruijff, Puskas... o que esses craques têm em comum? Não venceram a Copa do Mundo. Aqui estou eu no papel de pai triste, como você já disse certa vez, para dizer que quem sai hoje é você, Alface".