Ricardo Castro faz Temporada especial do sucesso R$ 1,99

Maior sucesso da carreira do ator baiano Ricardo Castro, R$ 1,99 completa 25 anos e ganha temporada especial. A produção é toda assinada por ele: da interpretação à direção, e fica em temporada no Teatro Módulo a partir de hoje, às 20h. Fazendo uma retrospectiva do que mudou no Brasil dos últimos 25 anos, ele é taxativo ao afirmar que foram poucas coisas - e, com exceção da tecnologia, quase tudo piorou, em sua avaliação.

“O 1,99 é um marco divisório na minha carreira. Antes dele, eu era um ator talentoso que fazia parte de um grupo, atendia pelo nome desse grupo e coadjuvei muitas vezes na minha vida profissional. O 1,99 me deu as melhores coisas que o teatro me ofereceu: nome, protagonismo. Ele é fundamental na minha carreira, é o meu Imagine do John Lennon, meu grande sucesso”, afirma.

O espetáculo foi visto por mais de 1 milhão de pessoas pelo Brasil e em Buenos Aires. Para celebrar a data, será realizada uma ação especial: a cada apresentação, as 25 primeiras pessoas que comprarem os ingressos na bilheteria, no dia do evento, a partir das 19h, irão pagar apenas R$ 1,99. O valor será revertido para a Instituição Beneficente Conceição Macedo.

Segundo Ricardo, o solo traz à tona, com humor, a discussão sobre o valor da arte e a situação do país. “Eu queria falar de coisas sérias, dramáticas, divertidas. E resolvi fazer como é a vida. A vida é tudo misturado”, relata o artista.

O nome de R$1,99 veio no ano de 1999 e por causa dele. Ricardo recorda achar que seria bem sugestivo por conta da equiparação entre real e dólar na época. “E resolvi escrever, dirigir, operar som e luz, cenário, figurino, ficar na bilheteria e o mais louco de tudo; vender o ingresso por R$1,99. Foram três anos cobrando esse valor, depois tive que aumentar.”



Brincando de ser faz-tudo é dono do mundo, o ator projeta mais anos de vida para si e para o espetáculo - acreditando que, um dia, viverá num país em que as notícias e histórias que conta em cima do palco façam parte de um passado distante e distópico para todos.





FICHA

Espetáculo: R$ 1,99

Onde: Teatro Módulo (Pituba)

Temporada: sextas, às 20h

Ingresso: R$ 60 | R$ 30, à venda no Sympla e na bilheteria. Assinantes Clube CORREIO têm 40 % de desconto