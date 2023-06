Ricardo Chaves entra no time dos sessentões

Ricardo Chaves agora é sexagenário (Foto: Divulgação)

O cantor e compositor Ricardo Chaves comemora 60 anos no próximo domingo (11), mas já avisou que vai viajar com a família. Semana passada uma turma de amigos preparou uma festa surpresa para o artista. Considerado um dos nomes mais importantes da cena axé, Ricardo durante muito tempo fez parte do EVA até partir para carreira-solo quando estourou com a música o Bicho e foi considerado um dos maiores puxadores de trio em todo o Brasil. Ao lado de Margareth Menezes, Luiz Caldas e Carlinhos Brown, Ricardo entra na casa dos sessentões que estão em plena forma.



As próximas atrações do Armazém Convention (Foto: Divulgação)

Armazém Convention faz programação especial comemorando primeiro ano

O primeiro ano de funcionamento da casa de shows Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, merece uma comemoração à altura, com atrações de peso. Consolidado como principal palco de eventos da Bahia, o espaço reforça a programação de 2023 com mais cinco grandes nomes da música brasileira. Entre os meses de setembro e dezembro, Zé Ramalho, Jota Quest, Mumuzinho , Xanddy Harmonia e Vanessa da Mata estão confirmados. Os novos espetáculos se juntam à programação diferenciada do ano, que também conta com Ana Carolina, Alexandre Pires, Capital Inicial e Raça Negra. Ponto para o empreendedor Tufi Jr, que resolveu construir uma casa como os baianos mereciam. Confira as datas dos shows no Instagram @armazemconvention.





Simone canta em Salvador dia 04 de agosto (Foto: Dudu Mafra)

Simone traz a Salvador o show de 50 anos de carreira em agosto

Anotem aí na agenda: dia 4 de agosto, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Simone irá celebrar seus 50 anos de carreira, com a nova turnê Tô Voltando. O roteiro do show, que está rodando o país e fazendo muito sucesso, faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas: joias escritas por artistas como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre tantos outros, cujas primeiras versões ganharam o Brasil por meio da voz de Simone.



Ribeirão preto Folia

Além do Folianópolis e do Curitiba Folia, o grupo All anuncia a realização de mais um Carnaval fora de época. É o RP Folia, que será realizado dia 2 de setembro na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Trata-se de uma das cidades mais prósperas do Brasil. Mais uma porta que se abre para a cena axé.

TUM-TUM-TUM*

1 – Para quem gosta de curtir o som mais genuíno do forró, o Trio Anarriê promove amanhã mais uma edição do Arraiá Anarriê. O evento acontece a partir das 20h no Sunset Music Bar (Rua Araújo Bastos, 2, Pituaçú). Alxandre Lins, jelber Oliveira e Daniela Penna prometem uma animação com zabumba, sanfona e triangulo e um repertório recheado de clássicos do forró.

2 – Mais uma artista baiano está arrumando as malas para um giro europeu. Agora é Reinaldinho, ex-Terra Samba. Ele começa a jornada dia 30 de junho em Ancona na Itália. Em seguida vai para Nice no sul da França onde participa da Fete de Yemanjá organizado pela baiana Solange Barreto. Dia 04 de julho Reinaldinho volta à Itália, dessa vez para Bologna. Londres (Inglaterra) é a parada do dia 22 e em seguida tem Lisboa, Portugal, dia 23

3 - Vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti, o baiano Itamar Vieira Junior achou o livro “Bahêa, Minha Paixão — Primeiro Campeão do Brasil”, do jornalista Nestor Mendes Junior, como uma “obra primorosa, à altura da grandeza do Esporte Clube Bahia”. Em resposta, Nestor charlou: “só falta ainda vender como o seu best-seller ‘Torto Arado’, que já tá chegando a 1 milhão de exemplares”.