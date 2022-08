Ricardo Fagundes volta com o solo Das 'Coisa' Dessa Vida …

Nalde ainda era criança, mas colocava a toalha na cabeça e fazia da cama seu palco. Ele queria brincar de ser outra coisa, de estar no palco. Ali só sentia, não entendia. Cresceu, rebolou, chamou a atenção e percebeu que não é homem, nem mulher, nem binário, nem … Nalde não se define.

Da mesa do seu bar de beira de estrada, Nalde convida a quem queira brilhar que nem vagalume para assistir o solo Das 'Coisa' Dessa Vida …, encenado pelo ator Ricardo Fagundes no palco do Teatro Sesi do Rio Vermelho, a partir deste sábado (6). A montagem será encenada sempre aos sábados e domingos até dia 21 de agosto, sempre às 20h.

Vale lembrar que, estreado em 2019, com temporada no Teatro Gamboa Nova, o espetáculo recebeu três indicações ao Prêmio Braskem de Teatro 2019 - Direção, Texto e Ator. Pela atuação, Ricardo Fagundes ganhou o Prêmio Braskem de Teatro 2019 – categoria Ator.

Vindo do Brasil profundo e com sonhos, o personagem sofreu muitas repressões e tentou se enquadrar nas regras sociais até que um dia percebe que não nasceu para agradar os outros. “Sai do seu interior e das catalogações impostas para poder existir”, declara João Miguel.

Serviço - Das 'Coisa' Dessa Vida … | de 6 a 21 de agosto, às 20h, sempre às sextas e sábados, no Teatro Sesi do Rio Vermelho | Ingressos: R$ 30 / R$ 15 , à venda no Sympla e na bilheteria do teatro