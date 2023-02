Ricardo Goulart ativa modo artilheiro e assume protagonismo no Bahia

Remanescente do ano passado, o meia-atacante Ricardo Goulart começou 2023 em alta no Bahia. Fixado na posição de centroavante pelo técnico Renato Paiva, o jogador está contribuindo com gols e é um dos destaques do time neste início de temporada.

Goulart balançou as redes três vezes em seis partidas, uma média de 0,5 gol por jogo. Ao lado do também atacante Biel, ele lidera a lista de artilheiros do clube. Para se ter uma ideia, Ricardo Goulart está a apenas um gol de igualar os quatro que marcou em 16 jogos pelo tricolor no ano passado.

Esse já é o início mais artilheiro do jogador desde 2019, quando atuava no Palmeiras. No ano passado, pelo Santos, Goulart precisou de oito partidas para anotar os três primeiros gols. Em 2020 e 2021 foram necessárias 11 partidas em cada temporada na China por Hebei e Guangzhou, respectivamente.

O bom momento do jogador ficou ainda mais claro na vitória sobre o Barcelona de Ilhéus, quarta-feira, no estádio Mário Pessoa. O camisa 16 saiu do banco de reservas aos 22 minutos do segundo tempo e teve participação ativa na virada obtida aos 29. Ele iniciou a jogada do primeiro gol e anotou o segundo do triunfo por 2x1 pelo Baiano.

A boa fase vem com uma dose de curiosidade. Meia de origem, ele está atuando improvisado no posto de centroavante. Apesar de já ter cumprido a função em outras oportunidades durante a carreira, atuar como camisa 9 foi um dos motivos para o jogador sair insatisfeito do Santos no ano passado. Na época, descontente com a escolha do técnico Fabián Bustos.

Agora com o faro de artilheiro apurado, Goulart afirma que está bem adaptado à posição. “Sim, me sinto confortável jogando nessa função. Já atuei em outros clubes nessa posição de 9. Me sinto bem”, disse em entrevista no CT Evaristo de Macedo.

Paciência com Everaldo

Por sinal, o modo artilheiro foi ativado na hora certa. Se hoje Ricardo Goulart é o principal nome do Bahia quando o assunto é centroavante, no planejamento inicial do Esquadrão a aposta era em Everaldo. O camisa 9 foi contratado como esperança de gols e assinou contrato por três anos após ter passado o mesmo período no Kashima Antlers, do Japão.

Everaldo ainda não desencantou. Participou de cinco dos seis jogos realizados, sendo três na condição de titular, e não fez gol. Ele tem sido criticado por causa das atuações abaixo do esperado, mas segue com a confiança de Renato Paiva.

“Estamos centralizando no 9. Everaldo é um jogador que chegou depois dos outros, vem de uma pausa, leva tempo para ganhar forma. As pessoas têm que ter paciência. Nossa forma de trabalhar é perceber o estado que estão os jogadores e não acelerar processos. [...] Temos que ter paciência. É um processo longo com os jogadores chegando em diversos momentos. Todos juntos ganhamos, todos juntos perdemos”, argumentou o treinador.

O português tem alternado a titularidade entre os dois atacantes. Como Goulart começou o duelo contra o Barcelona no banco, a tendência é de que ele seja titular contra o Ferroviário, sábado (4), às 20h30, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.