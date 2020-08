Ricardo Ishmael estreia na literatura infantil

O jornalista Ricardo Ishmael lança nesta sexta-feira (7) seu primeiro livro infantil, A Princesa do Olhinho Preguiçoso (Mojuba Editora, ), com uma live, às 19h, em seu perfil no Instagram/ @ricardoishmael. Ele conversa com Heitor Neto, que assina as ilustrações da publicação.

A trama fala do papel da sociedade no combate ao bullying, através da história de Lalá, uma menina alegre e brincalhona. Aos seis anos, ela foi diagnosticada com ambliopia, quando um dos olhos “enxerga” menos que o outro. Para corrigir, Lalá também passou a usar um tampão. A partir daí vieram os apelidos na escola: “Menina pirata”, “Capitão Gancho” e “esquisita”.

Heitor e Ricardo mergulharam no universo infantil para criar uma história divertida e atraente. “Me coloquei no lugar da Lalá e tentei captar as suas alegrias, tristezas, sonhos e a sua sutileza. Espero ter conseguido colocar todas essas emoções nos desenhos”, diz Heitor.

O autor, que também é apresentador do Jornal da Manhã, da Rede Bahia, e já tem um livro de contos publicado, criou uma personagem que sonha ter uma varinha mágica. Assim, ela poderia virar uma princesa e morar num reino encantado. “Um lugar colorido, feito de doces e chocolates, com bichinhos falantes, e onde não teria que usar tampão nem haveria espaço para o bullying. Esse é o desejo de Lalá”, diz Ricardo.

A publicação foi traduzida para o inglês e o espanhol. A versão em inglês, The Princess with a Little Lazy Eye, tem tradução de Renan Oliveira; e a em espanhol, intitulada La Princesa y su Ojito Vago, tem tradução de Pilar Martin e Tiago Garcia . As três versões estão disponíveis no site oficial da Mojubá Editora ( mojubaeditora.com.br), ao preço promocional de R$ 36,90.