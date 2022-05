Ricardo Lima é reeleito presidente da Federação Bahiana de Futebol

Atual presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima foi reeleito nesta quarta-feira (4), durante Assembleia Geral Eleitoral realizada no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, e ficará no comando da entidade por mais quatro anos. Manfredo Lessa seguirá na vice-presidência.

Eleitos pela primeira vez em 2018, Lima e Lessa encabeçaram a única chapa inscrita para o pleito, intitulada "FBF 23 A 27 – Mais gestão, transparência e modernidade". O mandato atual será concluído em janeiro de 2023, quando começará o próximo, que irá até 2027.

Além do presidente e do vice, também foram eleitos Neomar Amorim Santos, Carlos Alberto Ventura Ferreira e Wildbergue José Andrade dos Santos, como membros efetivos do Conselho Fiscal. Já Jorge Luiz Andrade Santos e Rafael Paiva Freitas são os membros suplentes.

Participaram da eleição presidentes e representantes de clubes e ligas filiadas com direito a voto, além de convidados, autoridades, árbitros e profissionais de imprensa.

Após a abertura da votação, o presidente do Atlético de Alagoinhas, Albino Leite, propôs a eleição da chapa única por aclamação. A proposição foi aceita por unanimidade, com base no artigo 44 do estatuto da FBF, que diz que, quando houver apenas uma chapa, é permitida eleição por aclamação.

"Com grande honra recebo essa missão mais uma vez. Administrar o futebol em um dos estados mais importantes e representativos do país não é fácil. Só pude ter êxito com participação de todos vocês, que foram parceiros. Tenho certeza que seremos protagonistas no cenário nacional", comemorou Ricardo.

"O ano de 2021 foi atípico para o futebol baiano, mas o de 2022 será de retomada. Buscamos um futebol igualitário, sem distinção. É compromisso nosso, também, a diminuição da desigualdade de gêneros, não só dentro de campo, mas em toda a cadeia do futebol. Agradeço, mais uma vez, a todos que confiam na nossa diretoria. Estamos plenamente disponíveis à comunidade do futebol baiano para que possamos colher, juntos, os melhores frutos possíveis", completou.