Ricardo Maurício e Thiago Camilo vencem em Londrina

Ricardo Maurício e Thiago Camilo foram os grandes vencedores do fim de semana da etapa de Londrina da Stock Car, faturando as duas provas do dia.

Ganhador da segunda corrida, além da competência, Maurício também contou com a sorte e se aproximou da luta pelo título com os abandonos de Rubens Barrichello na primeira prova e de Daniel Serra na segunda.

Agora, Daniel Serra, que ainda conseguiu pontuar na corrida de abertura do dia, ampliou a liderança do campeonato com 125 pontos.

Rubens Barrichello, que também teve de deixar a primeira corrida, mas teve boa participação na seguinte, terminando em oitavo, está na vice-liderança, com 118, enquanto Ricardo Maurício chegou aos 116 e o quarto lugar Thiago Camilo foi a 109.

Na Corrida 1, Thiago Camilo não teve problemas para transformar a pole - a quarta da temporada - na segunda vitória oficial - venceu também em Velo Città e em Goiânia, mas esta última ainda está sob julgamento da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), por um problema na largada.

O piloto do carro 21 liderou de ponta a ponta, seguido a distância por Júlio Campos e Valdeno Brito, companheiros da Prati Donaduzzi, que completaram o pódio.

Na sequência da classificação final, o atual líder da temporada, Daniel Serra, chegou em quarto, seguido por Felipe Fraga em quinto e Nelsinho Piquet em sexto. Ricardo Maurício, Marcos Gomes, Marcel Coletta e Átila Abreu completaram os dez primeiros lugares. Já Gabriel Casagrande não completou a prova.

Thiago Camilo era só felicidade pela manhã, mas não teve a mesma sorte no evento seguinte, terminando em nono. Quem tomou o sorriso e o primeiro lugar no pódio do piloto da equipe A. Mattheis foi Ricardo Maurício.

O carro 90 conquistou a primeira vitória na competição, contando com uma boa estratégia para a prova que o fez assumir a ponta na série de pit stops. Além disso, não teve de se incomodar com a presença do líder da temporada, Daniel Serra, que abandonou com problemas no motor.

No fim, subiu ao pódio com Bruno Baptista, segundo lugar, que, por sua vez, emplacou belo duelo com Átila Abreu, terceiro colocado no evento da tarde.

Com grande desempenho neste domingo, Bia Figueiredo chegou em quarto lugar, ultrapassando Felipe Fraga, o quinto, perto do fim. Diego Nunes foi o sexto, com Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello, Thiago Camilo e Julio Campos completando os dez primeiros na classificação final.

Os carros e pilotos da Stock CAR voltam à pista no fim de semana dos dias 20 e 21 de julho, em Santa Cruz do Sul (RS).