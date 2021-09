Ricciardo ganha GP da Itália, após batida de Verstappen e Hamilton

O GP da Itália terminou na volta 26 para Max Verstappen e Lewis Hamilton, quando ambos acabaram se envolvendo em impressionante acidente. O carro da Red Bull do holandês acabou em cima da Mercedes do inglês, salvo de algo mais grave por causa do halo - sistema de proteção. Com os favoritos fora, quem festejou foi a McLaren, com inédita dobradinha no pódio na temporada. Daniel Ricciardo ganhou a corrida em Monza e Lando Norris cruzou em segundo. O finlandês Valtteri Bottas completou o pódio com punição a Sergio Pérez, que caiu para quinto.

Depois de largar em último, Bottas fez excelente prova de recuperação e garantiu pontos preciosos à Mercedes ao buscar o terceiro lugar. Depois de escalar o pelotão, foi beneficiado com a bandeira amarela, ganhou duas posições na relargada e ainda garantiu um lugar no pódio com punição de cinco segundos sobre Sergio Pérez. O ponto extra com a melhor volta acabou perdido na volta final, quando Ricciardo completou o dia com o giro mais rápido.

Lamnot Marcell Jacobs, campeão olímpico dos 100 metros, e convidado especial para a prova em Monza, deu a bandeirada para Ricciardo, numa bela festa da McLaren. O australiano fechou o perfeito domingo com a melhor volta da prova. Ganhou o 8° GP da carreira e acabou com jejum de mais de dois anos.

"Nunca desistimos e sabia que uma hora o resultado viria. Obrigado por todo o apoio", comemorou Ricciardo, que não ganhava desde Mônaco, em 2018, e subiu no halo do carro para festejar. Bateu no peito, abraçou Norris e depois foi para os braços dos componentes da equipe. Que festa!

"Já era hora. Conseguimos manter o Max (Verstappen) atrás, apesar de ninguém imaginar a liderança do início ao fim. Com a bandeira amarela, conseguimos segurar a vantagem. Estou muito feliz, sabia que tinha algo bom por vir", completou Ricciardo, que bebeu champanhe na sapatilha após receber seu troféu no alto do pódio.

A largada em Monza foi emocionante. Ricciardo partiu para o ataque e ganhou a posição do pole Verstappen, enquanto Hamilton ultrapassou Norris. Com pneus duros, apostando em uma parada, o inglês ainda foi para cima do holandês. O espaço ficou curto para os dois e a Mercedes acabou fora da pista, voltando ao quarto lugar.

Antonio Giovonazzi também surpreendia com bela largada com na Alfa Romeo, mas acabou tocando Sebastian Vettel e acabou fora da pista, perdendo o bico do carro. Foi para os boxes. Quem não teve nada para comemorar foi a AlphaTauri, com seus dois pilotos nem indo para a pista por problemas nos carros.

Vettel não tinha moleza na corrida. Ao tentar ultrapassagem em Ocon, foi "fechado" pelo francês e reclamou muito por ser "espremido". O rival levou punição. Enquanto isso, Hamilton sofria atrás de Norris com incessantes e inúteis ataques na luta pelo terceiro lugar. Já o companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, escalava o pelotão e após largar em último, já ocupava o nono lugar com 18 voltas disputadas.

Verstappen não conseguia pressionar Ricciardo pela primeira posição, mas somava o ponto extra da melhor volta e ainda tinha confortável vantagem de mais de cinco segundos sobre Norris, que segurava Hamilton. O holandês acabou escapando da pista justamente quando recebeu ordem para atacar. Mas assumiu a ponta com a parada do australiano.

Deu uma volta rápida para ganhar a posição de vez na troca. Mas teve problemas em uma das rodas, com longa parada. Despencou para o 10° lugar e, para piorar, viu Hamilton ser arrojado e ultrapassar Norris, se tornando o líder da prova. O inglês também teve dificuldades no pit stop. Saiu junto com Verstappen e ambos acabaram batendo e acabaram fora da corrida. O carro do holandês parou em cima da Mercedes e o halo evitou que algo de mais grave acontecesse com o inglês.

Após algumas voltas com bandeira amarela, a relargada foi limpa, com Norris partindo para cima de Leclerc e ganhando a posição após tocarem as rodas. Bottas, de último, já figurava em sexto. Subiu para quarto ao passar Carlos Sainz e Charles Leclerc. Apesar da dificuldade em ultrapassagens em Monza, a corrida era sensacional e repleta de mudanças de posição.

Com um rendimento acima dos rivais, Bottas já pressionava Pérez e os carros da McLaren. Norris pediu para Ricciardo andar mais rápido via rádio. E foi atendido. Evitaram a pressão da concorrência e festejaram muito. Ricciardo acabou com o jejum e Norris somou seu melhor resultado na Fórmula 1. Punido com cinco segundos, Pérez acabou perdendo o lugar no pódio para Bottas.

Com o acidente, Verstappen manteve a liderança, com 226,5 pontos, diante dos mesmos 221,5 de Hamilton. Bottas é terceiro com 141 e Norris chegou aos 132. Daqui duas semanas ocorre o GP da Rússia.

Veja a classificação do GP da Itália:

1º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1h21min54s366

2º) Lando Norris (GBR/McLaren), a 1s474

3º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 4s921

4º) Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 7s309

5º) Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 8s723*

6º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 10s535

7º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 15s804

8º) Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 17s201

9º) George Russell (GBR/Williams), a 19s742

10º) Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 20s868

11º) Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 23s743

12º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 24s621

13º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a 27s216

14º) Robert Kubica (POL/Alfa Romeo), a 29s769

15°) Mick Schumacher (ALE/Haas), a 51s088

Não completaram a prova:

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Nikita Mazepin (RUS/Haas)

*Punido com 5 segundos