Richard Gere é internado às pressas durante férias no México

Richard Gere, conhecido, entre tantos outros, pelo papel de Edward em "Uma Linda Mulher", com Julia Roberts, foi internado às pressas em função de uma pneumonia. O ator, que curte férias com a família em Nuevo Vallarta, no México, já teve alta hospitalar, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

Segundo o site de celebridades TMZ, Gere já estava com um quadro de tosse antes da viagem, que acabou piorando. O ator chegou a passar uma noite no hospital, onde recebeu antibióticos, e seguirá com o tratamento em casa.

De máscara, ele apareceu, em postagem da esposa, indo para a praia no dia seguinte, aparentemente recuperado.

