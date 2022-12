Richarlison e Mbappé estão entre favoritos à artilharia da Copa

Richarlison é um dos principais destaques do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O protagonismo do camisa 9 é tanto que ele já é um dos favoritos para assumir a artilharia da competição, ficando atrás apenas de Mbappé, da França. A informação é do site de apostas Galera.bet.

Neste momento, o Pombo aparece na segunda colocação entre os goleadores do Mundial, empatado com outros oito nomes: Rashford e Saka, da Inglaterra; Gakpo, da Holanda; Gonçalo Ramos, de Portugal; Messi, da Argentina; Giroud, da França; e os já eliminados Enner Valencia, do Equador, e Morata, da Espanha.

Esses nove jogadores marcaram três gols no torneio, cada um. Mas, mesmo com a igualdade em bolas na rede, Richarlison é quem desponta entre o grupo na casa de apostas.

Vale lembrar que o Pombo disputou somente três jogos nesta Copa, já que a partida contra Camarões teve um time reserva. Assim como ele, Saka, Giroud, Valencia e Gonçalo Ramos entraram em campo somente três vezes. O português, porém, foi titular em apenas uma delas, na vitória sobre a Suíça, e anotou um hat-trick.

Já Mbappé, líder nas casas de apostas, está isolado na artilharia do Mundial do Catar, com cinco gols marcados. O top 12 do Galera.bet ainda tem Neymar e Cristiano Ronaldo nas duas últimas posições.

O atacante Harry Kane, da Inglaterra, foi o artilheiro da última Copa, com 6 gols marcados na Rússia, em 2018. O último brasileiro que ganhou a Chuteira de Ouro foi Ronaldo, com 8 gols em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão.

Top 12 jogadores como apostas dos torcedores para serem os artilheiros da Copa do Catar: