Richarlison é o 9º a fazer dois gols em estreia do Brasil na Copa

Richarlison foi decisivo no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar, ao marcar duplamente na vitória sobre a Sérvia. O feito fez o Pombo entrar para um seleto grupo: ele se juntou a outros oito jogadores que anotaram dois gols (ou mais) em estreias da Seleção na principal competição de futebol do planeta.

O levantamento é da plataforma de dados e estatísticas 365 Scores. A lista tem atletas que fizeram história com a camisa do Brasil, como Ademir Menezes e Jairzinho, assim como o craque Neymar. Dos oito, apenas um fez mais de dois gols em uma primeira partida da equipe canarinha: Leônidas da Silva.

Conhecido como Diamante Negro, o jogador balançou a rede rival três vezes na vitória sobre a Polônia, por 6x5, no estádio La Meinau, em Estrasburgo, na França. A partida marcou a estreia do Brasil no Mundial de 1938 e teve ainda outros dois gols de Perácio.

Richarlison anotou sobre os rivais 19 vezes em 39 jogos pela Seleção. Só nas últimas sete partidas, foram nove gols do atacante. A equipe canarinha volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (28), para enfrentar a Suíça, às 13h, no Estádio 974. As duas lideram o Grupo G da Copa, com três pontos.

Autores de 2 ou mais gols em estreias do Brasil na Copa: