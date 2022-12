Richarlison faz tatuagem gigante com rostos de Neymar e Ronaldo

O atacante Richarlison mostrou, nas redes sociais, a preparação para fazer uma nova tatuagem. O desenho cobre as costas inteiras do jogador, e surpreendeu por trazer os rostos de Neymar e de Ronaldo Fenômeno, além do próprio camisa 9 da Seleção. Há ainda uma mensagem enviada por Pelé.

A tatuagem está sendo feita em Londres, na Inglaterra, onde Richarlison atua, pelo Tottenham. O jogador, aliás, voltou ao país após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Mas pode ficar longe dos gramados por até um mês, depois de ter lesão detectada no tendão da coxa.

O responsável pelo enorme desenho nas costas do Pombo é Dom, amigo do atacante. O tatuador já fez mais de 10 artes espalhadas pelo corpo do atacante.

Tatuagem que será feita nas costas de Richarlison

(Foto: Reprodução)

Dessa vez, é possível ver o rosto do próprio Richarlison, com Neymar e Ronaldo Fenômeno ao lado. Perto do ombro direito, há a imagem da bandeira brasileira. Na parte inferior, aparece um garoto usando a camisa 9 do atacante, em uma comunidade.

Não para por aí. No topo, à esquerda, a tatuagem traz uma mensagem enviada por Pelé ao jogador logo após a eliminação na Copa do Catar: "Você fez o Brasil sorrir".

Segundo o jornal Extra, a ideia inicial era fazer a taça do Mundial, caso o Brasil faturasse o hexa. Mas, como foi um dos destaques da seleção na Copa do Catar, Richarlison decidiu deixar a competição marcada na pele mesmo sem o título.

Aos 25 anos, o atacante participou de sua primeira Copa do Mundo na carreira em 2022. Ele anotou três dos oito gols da Seleção Brasileira na competição, encerrando a campanha como artilheiro da equipe.