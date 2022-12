Richarlison foi o atleta mais buscado do ano no Google; lista

O jogador Richarlison está em alta. Artilheiro da Seleção na Copa do Mundo do Catar, com três gols, o Pombo foi o esportista mais procurado pelos brasileiros no Google no ano de 2022. O ranking com o top 10 foi divulgado pela maior ferramenta de buscas do mundo nesta quarta-feira (7).

O atacante do Tottenham, da Inglaterra, ficou à frente de outros grandes atletas, como o atacante Karim Benzema. O francês fez uma temporada brilhante no Real Madrid, e conquistou a Liga dos Campeões 2021/2022. Com um ótimo desempenho, foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio Bola de Ouro.

As maiores surpresas da lista do Google são dois jogadores do Corinthians: o atacante Yuri Alberto, em terceiro, e o volante Fausto Vera, na quinta colocação.

Há ainda representantes de outros esportes, além do futebol. Por exemplo, Acelino 'Popó' Freitas, tetracampeão mundial de boxe. Em janeiro, ele fez uma luta contra Whindersson Nunes, que ganhou bastante repercussão.

No ranking, também aparecem quatro representantes do tênis: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams e a brasileira Bia Haddad. Há ainda o lutador Charles do Bronx, ex-campeão peso-leve do UFC, que ocupa a segunda colocação.

Veja a lista dos esportistas mais buscados: