Richarlison indica que foi sósia quem ficou com Tina no Carnaval

Durante um papo na Casa do Reencontro, do Big Brother Brasil 23, Tina Calamba afirmou ter ficado com o atacante Richarlison no Carnaval. A modelo contou que recebeu mensagens de alguns famosos, e que chegou a trocar beijos com o jogador em plena folia. Mas a história pode não ter sido exatamente assim.

Em uma publicação do Instagram, que falava sobre o comentário de Tina, o centroavante do Tottenham e da Seleção Brasileira marcou seu sósia - dando a entender que foi ele quem ficou com a angolana.

"Tá aprontando aí, né?", brincou Richarlison.

Resposta de Richarlison sobre suposta ficada com Tina

(Foto: Reprodução)

Apesar de o jogador não ter negado a ficada, os seguidores começaram a questionar a afirmação de Tina. Afinal, Richarlison teve partidas pelo Tottenham na semana do Carnaval. No dia 19 de fevereiro, ele jogou contra o West Ham e, no dia 26, contra o Chelsea. Além disso, o atacante não foi visto em nenhum camarote no Brasil durante a folia.

O sósia, porém, também negou ter ficado com a sister. "Eu, não", publicou nos Stories do Instagram.

A declaração de Tina aconteceu em papo com Larissa, Fred Nicácio e Paula. Ela disse que quase foi flagrada por Bruna Unzueta e Tatá Estaniecki, apresentadoras do podcast PodDelas.

“No carnaval, a Boo tava lá, a Tata. Aí eu fui depois no PodDelas, aí falei: ‘Foi no momento que você passou que eu tava lá, grudada com ele'”, disse.