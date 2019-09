Richarlison marca dois gols em vitória do Everton no Inglês

O Everton contou com grande atuação de Richarlison para derrotar o Wolverhampton em casa, no estádio Goodison Park, em Liverpool, neste domingo (1). O atacante brasileiro balançou as redes duas vezes no confronto.

Richarlison marcou o gol que abriu o placar aos cinco minutos, aproveitando recuou errado para o goleiro português Rui Patrício e, quando a partida estava empatada em 2 a 2.

Alex Iwobi fez o segundo do time da casa e Romain Saiss e Raul Jimenez marcaram para os visitantes - apareceu novamente aos 35 para garantir o triunfo com um cabeceio certeiro no canto.

O ex-atacante do Fluminense, que também havia balançado as redes no meio de semana em duelo contra o Lincoln City, pela Copa da Liga Inglesa, foi convocado pelo técnico Tite para os dois amistosos da seleção brasileira contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos.

O triunfo, o segundo do Everton em quatro jogos no campeonato, deixou o time de Liverpool com sete pontos, na sexta posição. O Wolverhampton tem três pontos e ocupa a 17ª posição.