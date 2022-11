Richarlison rebate jornalista que criticou Neymar: 'É um babaca'

Brasil e Alemanha só vão se enfrentar na Copa do Mundo de 2022 em um eventual mata-mata, mas fora de campo, brasileiros e alemães estão trocando farpas. Nesta segunda-feira (21), o atacante Richarlison saiu em defesa de Neymar e criticou um jornalista alemão que chamou o camisa 10 brasileiro de arrogante.

Durante entrevista no Catar, Richarlison foi questionado sobre a publicação do jornal alemão Bild. A publicação chamou Neymar de Arrogante por postar nas redes sociais uma imagem do escudo da Seleção Brasileira com seis estrelas.

"Arrogantes são eles. Somos apenas sonhadores. Estamos sonhando com essa sexta estrela e vamos buscar, eles querendo ou não. Esse cara aí é um babaca por chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber dele", afirmou.

A postagem de Neymar foi feita no último sábado, durante o voo do Brasil de Turim, na Itália, para Doha, no Catar. O atacante colocou uma estrela artificial no emblema da Seleção.

Postagem de Neymar irritou a imprensa da Alemanha (Foto: Reprodução)

O Bild repercutiu a imagem e classificou o brasileiro como "egoísta" e "arrogante" por, na visão deles, comemorar o título da Copa do Mundo de forma antecipada.

"A gente vai buscar, esse é o nosso sonho. Vou contar aqui para vocês, quando cheguei no quarto e vi a foto de criança, passou um filme na cabeça e me emocionei. O Neymar postou aquilo porque é o sonho dele também, a gente sabe da vontade dele ganhar, e ele posta o que quiser. O Neymar feliz aqui também estaremos felizes, isso é o mais importante", completou Richarlison.