Richarlison se emociona com Ronaldo após goleada do Brasil

Atual camisa 9 da Seleção Brasileira, Richarlison se encontrou com um ex-dono dela após a goleada do Brasil por 4x1 contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O atacante se emocionou ao bater um papo com Ronaldo e ver o Fenômeno fazer a dança do pombo, comemoração característica de Richarlison.

"Caramba, estou sem palavras... Fico emocionado", afirmou Richarlison, em entrevista à RonaldoTV, canal do ex-jogador.

Ronaldo elogiou o atual camisa 9 da Seleção e disse que ainda precisa aprender melhor a dancinha. "Vamos... Faltam três (jogos) ainda. Tem que me ensinar a dança do pombo, fez até o Tite dançar", brincou o Fenômeno, que quer ver Richarlison com visual novo se o Brasil conquistar o hexa.

"Vou cobrar o cascão, hein?! Depois do título, do hexa... Não vamos dar brecha para os haters", disse Ronaldo, que adotou o 'corte cascão' na semifinal da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão.

Richarlison já postou uma foto nas redes sociais com o antigo visual do Fenômeno, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, após o Brasil eliminar a Alemanha.