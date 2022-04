Richarlison tenta 'seduzir' Luísa Sonza e agita as redes sociais

O atacante Richarlison, do Everton e da Seleção Brasileira, já é conhecido por ser extrovertido fora dos gramados. Ele sempre aparece mostrando irreverência e bom-humor nas redes sociais, e, nesta quarta-feira (20), aproveitou para fazer uma brincadeira e 'tirar onda' com Luísa Sonza.

Tudo começou quando a cantora, de 23 anos, confessou no Twitter que sua vida amorosa não é bem movimentada como todas as pessoas pensam. Ao responder a uma seguidora, a gaúcha disse que queria "um só" homem. Foi aí que Richarlison aproveitou a deixa.

O atacante de 24 anos 'jogou seu charme' e respondeu com uma foto 'sensual' de quando estava com o famoso penteado Cascão, eternizado por Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil faturou o pentacampeonato. Os seguidores ficaram eufóricos com a cantada de Richarlison, e se divertiram bastante.

"Esse é o atacante da seleção. Ele não para de atacar", escreveu uma pessoa. "É o atacante do hexa! Joga no 0-0-11", postou outra. Veja: