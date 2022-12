Richarlison: 'Vontade de entrar em um lugar e não aparecer mais'

Um dos principais destaques do Brasil na Copa do Mundo do Catar, Richarlison não escondeu a tristeza com a derrota, nos pênaltis, para a Croácia. O camisa 9 chorou muito após a eliminação nas quartas de final, e chegou a pedir desculpas aos torcedores pela queda na competição.

"Pedir desculpas aos familiares, todos que vieram aqui, aos que ficaram no Brasil torcendo por nós. Agora é ir para o quarto chorar. Dá vontade de entrar em um lugar e não aparecer nunca mais", disse.

"Eu sou jogador, mas sou um torcedor em campo. Então é difícil esse momento. Agora é ir para casa. Infelizmente a taça não veio. Criamos uma expectativa muito grande, mas infelizmente falhamos. Não tem muito o que falar", completou.

Artilheiro do Brasil no Catar, com três gols, Richarlison não foi um dos batedores de pênalti contra a Croácia. O camisa 9 já havia sido substituído no segundo tempo da partida, dando lugar a Pedro. Com isso, viu do banco a eliminação nas quartas de final.

O atacante lamentou o fato de deixar a competição com um time que tinha 'elenco para ser campeão'.

"Isso aqui é o trunfo maior que a gente tinha, é a taça do mundo, é onde estão os maiores. Tínhamos um elenco para ser campeão, isso que dói mais ainda. Às vezes o futebol é injusto com a gente, demos a vida em campo e infelizmente levamos o gol no final, e eles foram melhores nos pênaltis", afirmou.

"Futebol às vezes é injusto. Criamos, batalhamos, conseguimos sair na frente, e com um chute desviado no caminho... Agora, sei lá, é estranho. Não sei. Parece que não dá nem para acreditar. É ver meu pai que está ali fora, está triste também, dar um abraço nele. Ele viu que batalhamos. Todos os brasileiros, queria pedir desculpas para todos que torcerem para nós", completou.

Richarlison ainda lembrou alguns jogadores que não defenderão mais a Seleção em um Mundial. "Têm muitos que não vão voltar mais. Dani [Alves], Thiago [Silva] provavelmente. Difícil de engolir uma derrota dessa. Mas como eu falei, temos uma vida pela frente. É chorar agora, mas levantar a cabeça".