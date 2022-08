Richarlyson paga multa de R$ 12 mil a jogador por falsa acusação

O ex-jogador e atual comentarista da TV Globo Richarlyson foi condenado a pagar uma multa de R$ 12 mil ao ex-goleiro Jefferson por conta de uma falsa acusação feita em 2021. Na época, o jogador ainda atuava profissionalmente pelo Noroeste-SP e foi convidado para participar do programa Arena SBT.

Durante a entrevista ele comentou que conhecia um um ex-companheiro de equipe que já teria aceitado uma 'mala preta', termo utilizado para se referir quando um jogador recebe dinheiro para prejudicar a própria equipe. Richarlyson afirmou que o caso aconteceu quando atuavam juntos no Fortaleza, em 2003.

“Já passei uma situação que teve mala preta. O nosso goleiro entregou o jogo. Estava no Fortaleza. Já tinha ocorrido que iria ter mala preta, mas ninguém sabia o jogador. Chegou no jogo, juro por Deus, o cara deu um chutão para trás do meio-campo. O goleiro entregou no pé do atacante, que estava sozinho. Depois de muito tempo que a gente soube que era ele”, declarou no programa.

O Fortaleza acabou rebaixado no fim da temporada e Ponte Preta, que enfrentava a equipe cearense, permaneceu na Série A.

Por conta da declaração do jogador o nome de Jefferson foi associado a esse suposto jogador que recebeu a 'mala preta'. O ex-goleiro, que tem passagens também pelo Ceará, Sport, Sampaio Corrêa, CRB, dentro outros, processou Richarlyson cobrando uma indenização de R$ 40 mil. Ele afirmou que a declaração do ex-meia era falsa e o chamou de "irresponsável".

José Domingues Moreira, juiz que cuidou do caso, disse que Richarlyson que feriu a honra de Jefferson e deu uma declaração sem provas. Por isso, decidiu multá-lo. O jogador não recorreu à decisão, não pagou a multa e por isso teve suas contas bloqueadas. Mas na última sexta-feira (26), o comentarista efetuou a transferência dos R$ 12 mil, que é o valor atualizado com juros, honorários do advogado do ex-goleiro e correção monetária.